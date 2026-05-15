Pluz Energía anunció un nuevo corte de luz en Lima. La población capitalina tendrá que prescindir del servicio en ciertos horarios dependiendo del distrito que habita. En las siguientes líneas compartimos detalles del corte. Consulta la zona específica de tu distrito y el rango horario en el que no tendrás el servicio a continuación.
Pluz Energía anunció un nuevo corte de luz en Lima. La población capitalina tendrá que prescindir del servicio en ciertos horarios dependiendo del distrito que habita. En las siguientes líneas compartimos detalles del corte. Consulta la zona específica de tu distrito y el rango horario en el que no tendrás el servicio a continuación.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Rímac
|- Urbanización Ventura Rossi
- Avenidas Felipe Arancibia, Guardia Republicana, La Capilla, Morro de Arica, Ricardo Bentín, Tarapacá y Villacampa
- Antares Norte, Antares Sur, Lorenzo de Villaseca, Los Molinos, San Antonio Este, Raúl Porras Barrenechea
- A.H. Mariano Melgar (manzanas A, B y C)
|8:00 a.m. a 7:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Ventanilla
|- A.H. Angamos, Los Hijos de Grau, Villa Hermosa, Las Brisas de Ventanilla, Alexander Kouri y Alfonso Ugarte
- Urbanización Los Cedros
|8:30 a.m. a 6:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Lima Metropolitana
|- Avenida Benavides cuadra 30 de la Unidad Vecinal 3
|8:30 a.m. a 6:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|San Antonio de Chaclla
|- Complejo Pecuario Industrial El Valle, Anexo 2
|8:30 a.m. a 7:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Callao
|- Parque Internacional de Comercio, específicamente la calle Beta cuadras 1 y 2, manzana J, y calle Omicron cuadra 6
|9:00 a.m. a 6:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Puente Piedra
|- Urbanización Shangrilá, en calle Las Gardenias cuadra 1 y manzana H
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Jesús María
|- Avenidas Estados Unidos y San Felipe - Calles Caracas y Río de Janeiro.
|8:00 a.m. a 11:00 a.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Callao
|- Urbanizaciones Alameda Portuaria, Santa Sofía y Santa Adela
- Asociaciones y proyectos residenciales cercanos al aeropuerto y la zona de Taboada.
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|San Juan de Lurigancho
|- Sectores de Huanta, Canto Grande y la Asociación Magisterial Canto Grande
|9:00 a.m. a 6:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|El Agustino
|- Avenida César Vallejo, el P.J. La Menacho I y pasajes Australia, Canadá, Indonesia, Nicaragua y San Martín.
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|San Martín de Porres
|- Avenidas principales como Alfredo Mendiola, Las Palmeras y El Naranjal
- Jirones y calles de la urbanización Parque del Naranjal.
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|San Juan de Lurigancho
|- Avenida Circunvalación
- Diversos bloques de la avenida B
|10:00 a.m. a 4:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Pueblo Libre
|- Avenida General Clement, avenida José Leguía y Meléndez
- Jirón Santa Lucía
- Pasaje Santa Rosa
|1:30 p.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Los Olivos
|- Jirones Andahuaylas, Puno, Mesa Redonda y Cuzco
|0:00 a.m. a 10:00 a.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Rímac
|- Asentamientos humanos y sectores de Flor de Amancaes, Balcón del Rímac, Villa Los Eucaliptos, Horacio Zevallos, San Sebastián, Sagrado Corazón de Jesús, Vista Alegre y otros sectores.
|8:00 a.m. a 7:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Rímac
|- Villa María del Rímac, Villa San Cristóbal y sectores cercanos a la avenida San Cristóbal, jirones Alfonso Ugarte, Francisco Pizarro, José Olaya, Riobamba y diversos pasajes.
|8:00 a.m. a 6:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Cercado de Lima
|- Avenida Colonial cuadra 11.
|8:30 a.m. a 4:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Lima Metropolitana
|- Avenida Abancay y el jirón Miroquesada
|0:00 a.m. a 3:00 a.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Santa Rosa
|- Programa de vivienda Profam Perú en múltiples manzanas
|8:30 a.m. a 5:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Carabayllo
|- Portal de Santa María II Etapa, Altos de Carabayllo y Vista Sol de Carabayllo
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Los Olivos/ San Martín de Porres
|- Urbanización El Trébol y vías como Angélica Gamarra, Alfa y José de San Martín
|9:30 a.m. a 4:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|San Juan de Lurigancho
|- Jirones Los Cocalenos y Los Pacaes, además de sectores de Huanta I
- Urbanización Canto Grande.
|10:00 a.m. a 4:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Los Olivos
|- Calles y jirones de la urbanización Pro y sectores como La Caridad, El Patriotismo, La Prudencia y La Sinceridad
|10:00 a.m. a 4:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|HORARIO
|Los Olivos
|- Los Nísperos, Sagrado Corazón de Jesús, Las Margaritas y Los Eucaliptos
|9:30 a.m. a 6:30 p.m.