Pluz Energía anunció un nuevo corte de luz en Lima. La población capitalina tendrá que prescindir del servicio en ciertos horarios dependiendo del distrito que habita. En las siguientes líneas compartimos detalles del corte. Consulta la zona específica de tu distrito y el rango horario en el que no tendrás el servicio a continuación.

Pluz Energía anunció un nuevo corte de luz en Lima. La población capitalina tendrá que prescindir del servicio en ciertos horarios dependiendo del distrito que habita. En las siguientes líneas compartimos detalles del corte. Consulta la zona específica de tu distrito y el rango horario en el que no tendrás el servicio a continuación. CORTE DE LUZ HOY: 13 de mayo DISTRITO ZONA HORARIO Rímac - Urbanización Ventura Rossi

- Avenidas Felipe Arancibia, Guardia Republicana, La Capilla, Morro de Arica, Ricardo Bentín, Tarapacá y Villacampa

- Antares Norte, Antares Sur, Lorenzo de Villaseca, Los Molinos, San Antonio Este, Raúl Porras Barrenechea

- A.H. Mariano Melgar (manzanas A, B y C) 8:00 a.m. a 7:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Ventanilla - A.H. Angamos, Los Hijos de Grau, Villa Hermosa, Las Brisas de Ventanilla, Alexander Kouri y Alfonso Ugarte

- Urbanización Los Cedros 8:30 a.m. a 6:30 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Lima Metropolitana - Avenida Benavides cuadra 30 de la Unidad Vecinal 3 8:30 a.m. a 6:30 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO San Antonio de Chaclla - Complejo Pecuario Industrial El Valle, Anexo 2 8:30 a.m. a 7:30 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Callao - Parque Internacional de Comercio, específicamente la calle Beta cuadras 1 y 2, manzana J, y calle Omicron cuadra 6 9:00 a.m. a 6:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Puente Piedra - Urbanización Shangrilá, en calle Las Gardenias cuadra 1 y manzana H 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 14 de mayo DISTRITO ZONA HORARIO Jesús María - Avenidas Estados Unidos y San Felipe - Calles Caracas y Río de Janeiro. 8:00 a.m. a 11:00 a.m. DISTRITO ZONA HORARIO Callao - Urbanizaciones Alameda Portuaria, Santa Sofía y Santa Adela

- Asociaciones y proyectos residenciales cercanos al aeropuerto y la zona de Taboada. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO San Juan de Lurigancho - Sectores de Huanta, Canto Grande y la Asociación Magisterial Canto Grande 9:00 a.m. a 6:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO El Agustino - Avenida César Vallejo, el P.J. La Menacho I y pasajes Australia, Canadá, Indonesia, Nicaragua y San Martín. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO San Martín de Porres - Avenidas principales como Alfredo Mendiola, Las Palmeras y El Naranjal

- Jirones y calles de la urbanización Parque del Naranjal. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO San Juan de Lurigancho - Avenida Circunvalación

- Diversos bloques de la avenida B 10:00 a.m. a 4:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Pueblo Libre - Avenida General Clement, avenida José Leguía y Meléndez

- Jirón Santa Lucía

- Pasaje Santa Rosa 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 15 de mayo DISTRITO ZONA HORARIO Los Olivos - Jirones Andahuaylas, Puno, Mesa Redonda y Cuzco 0:00 a.m. a 10:00 a.m. DISTRITO ZONA HORARIO Rímac - Asentamientos humanos y sectores de Flor de Amancaes, Balcón del Rímac, Villa Los Eucaliptos, Horacio Zevallos, San Sebastián, Sagrado Corazón de Jesús, Vista Alegre y otros sectores. 8:00 a.m. a 7:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Rímac - Villa María del Rímac, Villa San Cristóbal y sectores cercanos a la avenida San Cristóbal, jirones Alfonso Ugarte, Francisco Pizarro, José Olaya, Riobamba y diversos pasajes. 8:00 a.m. a 6:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Cercado de Lima - Avenida Colonial cuadra 11. 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 16 de mayo DISTRITO ZONA HORARIO Lima Metropolitana - Avenida Abancay y el jirón Miroquesada 0:00 a.m. a 3:00 a.m. DISTRITO ZONA HORARIO Santa Rosa - Programa de vivienda Profam Perú en múltiples manzanas 8:30 a.m. a 5:30 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Carabayllo - Portal de Santa María II Etapa, Altos de Carabayllo y Vista Sol de Carabayllo 9:00 a.m. a 5:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Los Olivos/ San Martín de Porres - Urbanización El Trébol y vías como Angélica Gamarra, Alfa y José de San Martín 9:30 a.m. a 4:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO San Juan de Lurigancho - Jirones Los Cocalenos y Los Pacaes, además de sectores de Huanta I

- Urbanización Canto Grande. 10:00 a.m. a 4:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Los Olivos - Calles y jirones de la urbanización Pro y sectores como La Caridad, El Patriotismo, La Prudencia y La Sinceridad 10:00 a.m. a 4:00 p.m. DISTRITO ZONA HORARIO Los Olivos - Los Nísperos, Sagrado Corazón de Jesús, Las Margaritas y Los Eucaliptos 9:30 a.m. a 6:30 p.m.