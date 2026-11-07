Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia. Corte de luz en Lima y Callao: Sábado 7 de noviembre Los Olivos (11:00 a.m. a 12:00 p.m.) A.H. 12 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, E1, G, H, I, J, K, L, M, ASOC. VIRGEN DEL SOL MZS. A, B, D, URB. MICAELA BASTIDAS MZS. D1, E1, F1, K1, L1, U, V, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 41, 42, AV. LOS ALISOS CDRAS. 7, 8, JR. LOS CIRUELOS CDRA. 6, JR. LOS LIMONCILLOS CDRA. 42, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 1, JR. LAS PALMERAS CDRAS. 41, 42, PSJE. LAS GUIRNALDAS CDRA. 7, PSJE. LOS CEREZOS CDRA. 2, PSJE. LOS MELONES CDRA. 1, PSJE. LOS HELENIOS CDRA. 42, PSJE. LAS SALVIAS CDRA. 6, PSJE. LAS MARGARITAS CDRA. 1, COOP. VIV. MCAL. GAMARRA MZS. M, N, Ñ, R, JR. EL AMARGÓN CDRA. 40, JR. AMARANTOS CDRAS. 9, 11, A.H. NUEVA AMISTAD LOS OLIVOS MZS. A, B. Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p.m.) A.H. JAIME YOSHIYAMA MZS. A1, A2, A3, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U PRIMA, V, W, X, Y, Z, A.H. JAIME YOSHIYAMA MZS. A3, H, I, N, O, R, S, V, Z PRIMA 2, Z2. Puente Piedra (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) ASOC. VIV. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS SAUCES MZS. A, B, ASOC. VIV. PEQ. PROP. LAS CAÑAS MZ. A. San Martín de Porres (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) ASOC. VIV. PARAÍSO FLORIDO MZS. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, COOP. VIV. HUANASPAMPA MZS. A, B, J, URB. SAN ANTONIO MZS. A, B, C, ASOC. PRO. VIV. LOS ANDES MZS. A, B, C, D, E, G, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. A, B, C, D, E, G, ASOC. VIV. STA MARÍA DEL VALLE MZS. A, G, H, J, K, ASOC. VIV. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. C, E, F, G, H, K, ASOC. VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LAS BRISAS DE STA. ROSA MZS. J, L, M.