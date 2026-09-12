¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
- PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE NARANJAL II ETP. MZS. A, B, C, D, D PRIMA, E, F, A.H. CASUARINAS AMPLIACIÓN MZ. A, B, PRO. VIV. LAS VIÑAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G3, H, PRO. VIV. PRADERAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, D1, E, F, G, PRO. VIV. MAYORAZGO DE NARNAJAL I ETP. MZS. A, B, C, D, E, G, H, URB. VINAS DE NARANJAL MZS. A, C, D, D3, F, G, URB. LAS MAGNOLIAS MZS. A, H, PRO. VIV. LA PLANICIA MZS. C, D, E.
- ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CHILLÓN MZS. A1, A2, B, B2, C, C2, D1, D2, E2, F, F2, H, H2, I, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, LOT. VILLA MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PORTALES DE CHILLÓN MZS. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, ASOC. VIV. ALAMEDA DE CHILLÓN MZS. A, B.