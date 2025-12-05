Este fin de semana, a pocos días de llegar a su fin, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 se desarrollarán en diversas sedes y contarán con la participación de decenas de deportistas. Por ello, la Municipalidad de Lima anunció que a partir de este 5 de diciembre la Costa Verde será cerrada temporalmente debido a las competencias de ciclismo y marcha atlética. Esta medida, sin duda, generará inconvenientes no solo para los transeúntes, sino también para los conductores y transportistas, quienes deberán tomar rutas alternativas. En ese sentido, el municipio compartió el plan de desvío para que los usuarios puedan planificar con anticipación sus viajes sin resultar perjudicados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL PLAN DE DESVÍO EN LA COSTA VERDE POR LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lima anunció el plan de desvíos en la Costa Verde este fin de semana, a fin de que los conductores tomen sus precauciones ante esta nueva medida. Y es que, el cierre responde a las competencias que se llevarán a cabo como parte de los Juegos Bolivarianos 2025, lo que implica a que se clausure de manera temporal toda esta importante avenida. Según el municipio, la competencia de ciclismo, que contará con la presencia de decenas de deportistas en la zona, obligará a un nuevo cierre vial desde las 11:30 p. m. del jueves 4 de diciembre hasta la 1:00 p. m. del viernes 5.

Conductores deberán tomar otras rutas luego de que la Municipalidad de Lima anunciara el cierre temporal de la Costa Verde. Foto: MML

Frente a eso, conforme indica el desvío vehicular de norte a sur, los conductores deberán transitar por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya. Mientras que, de sur a norte, los vehículos circularán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz. En cuanto a la competencia de marcha atlética, la Costa Verde permanecerá cerrada este viernes 5 de diciembre a partir de las 11:30 p. m. hasta la 1 p. m. del sábado 6 de diciembre. Los usuarios (norte a sur) deberán utilizar las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, Prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. En sentido contrario, de sur a norte, el tránsito será desviado por los accesos Regatas y Tenderini.

La Municipalidad de Lima compartió el plan de desvío para los conductores tras el cierre de la Costa Verde este 5 y 6 de diciembre. Foto: MML

¿QUÉ SON LOS JUEGOS BOLIVARIANOS?

Los Juegos Bolivarianos son uno de los eventos deportivos más importantes de la región, ya que integran un circuito internacional de competencias multidisciplinarias diseñado para fortalecer la unión deportiva entre las naciones sudamericanas. De acuerdo con información oficial, este evento congrega a delegaciones de países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes participan en diversas disciplinas olímpicas y paralímpicas.