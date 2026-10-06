Por Redacción EC

La pausa internacional quedó atrás y la Liga 1 vuelve a poner el balón en movimiento. El Torneo Clausura 2026 retomará su actividad esta semana con una fecha que puede comenzar a marcar diferencias en la carrera por el campeonato. Uno de los compromisos que concentra especial atención será el que protagonizarán Alianza Lima y Cusco FC, dos equipos que se encontrarán en un escenario complicado y con mucho en juego. El conjunto blanquiazul deberá afrontar una visita a la altura cusqueña, donde buscará sumar frente a un rival que también apunta a mantenerse en la pelea por los primeros lugares.