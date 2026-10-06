La pausa internacional quedó atrás y la Liga 1 vuelve a poner el balón en movimiento. El Torneo Clausura 2026 retomará su actividad esta semana con una fecha que puede comenzar a marcar diferencias en la carrera por el campeonato. Uno de los compromisos que concentra especial atención será el que protagonizarán Alianza Lima y Cusco FC, dos equipos que se encontrarán en un escenario complicado y con mucho en juego. El conjunto blanquiazul deberá afrontar una visita a la altura cusqueña, donde buscará sumar frente a un rival que también apunta a mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Un duelo que llega con mucho en juego

El enfrentamiento corresponde a la undécima jornada del segundo torneo de la temporada. La cita quedó programada para el domingo 11 de octubre, una fecha en la que ambos clubes volverán a competir después del paréntesis generado por los compromisos de las selecciones nacionales. El resultado podría tener consecuencias importantes para sus respectivas aspiraciones en la parte alta de la clasificación.

El escenario tampoco será un detalle menor. Alianza Lima tendrá que trasladarse hasta Cusco para presentarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro comenzará a las 6:30 p. m. (hora peruana), cuando los dos equipos salgan en busca de tres puntos que pueden adquirir especial valor conforme avance el Clausura.

¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs. Cusco FC?

La pelota comenzará a rodar a las 18:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los aficionados de México, el compromiso arrancará una hora antes, mientras que en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela podrán seguirlo desde las 19:30 horas. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, en tanto, el inicio está previsto para las 20:30.

De esta manera, los seguidores de ambos conjuntos deberán tener en cuenta la diferencia horaria según el país desde el que quieran observar el encuentro. En territorio peruano, la cita está fijada para la tarde del domingo y tendrá como escenario uno de los estadios más importantes de Cusco.

¿Dónde se podrá ver el Alianza Lima vs. Cusco FC?

Los hinchas que se encuentren en Perú podrán seguir las acciones mediante L1 MAX, señal que tiene presencia en distintos operadores de televisión. De esta forma, quienes cuenten con el servicio correspondiente podrán acceder a la transmisión desde sus respectivos hogares y acompañar el desarrollo del partido.

Existe además una alternativa para quienes prefieran utilizar dispositivos electrónicos. L1 Play ofrecerá el encuentro mediante su plataforma de streaming, a la que se puede acceder bajo suscripción desde celulares y computadoras. Así, el duelo entre Alianza Lima y Cusco FC también tendrá una opción para quienes opten por seguir el fútbol a través de internet.

La expectativa, mientras tanto, estará puesta en lo que pueda suceder durante los 90 minutos en el césped del Inca Garcilaso de la Vega. La altura, el contexto de la fecha y la necesidad de ambos equipos de conseguir un resultado favorable convierten al partido en uno de los atractivos de la jornada 11 del Clausura. Tras el descanso obligado por la fecha FIFA, la competencia vuelve con un enfrentamiento que promete poner nuevamente a prueba las aspiraciones de los protagonistas.