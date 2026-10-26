La llegada del papa León XIV a Cusco no solo movilizará a miles de fieles y visitantes, sino que también modificará temporalmente el funcionamiento del principal terminal aéreo de la Ciudad Imperial. El domingo 15 de noviembre, las operaciones del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete quedarán interrumpidas durante varias horas como parte de las medidas de seguridad previstas para el desplazamiento del sumo pontífice. La restricción obligará a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y a los viajeros a revisar con anticipación sus planes de traslado, especialmente aquellos que tengan previsto llegar a la región o salir de ella durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

¿En qué horario se suspenderán los vuelos en Cusco?

De acuerdo con información difundida por RPP, los vuelos en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete permanecerán suspendidos desde las 7:45 a. m. hasta las 3:05 p. m. del domingo 15 de noviembre. La disposición forma parte del operativo organizado por el Estado para garantizar la seguridad durante la visita papal.

La medida tendrá un impacto directo en la programación de los vuelos comerciales, por lo que los pasajeros deberán comprobar si sus itinerarios presentan modificaciones. Durante el periodo establecido no se podrán desarrollar las operaciones aéreas previstas, lo que hace necesario tomar precauciones para evitar contratiempos en los desplazamientos.

¿Por qué se paralizarán las operaciones del aeropuerto?

La decisión responde a los requerimientos de seguridad asociados con la presencia del pontífice y a la necesidad de facilitar su traslado por la ciudad. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó la disposición a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), además de informar a las compañías aéreas para que ajusten sus programaciones.

El objetivo también es reducir las complicaciones logísticas que podrían surgir ante la llegada de una gran cantidad de personas a Cusco. La visita del líder de la Iglesia católica contempla actividades que concentrarán la atención pública, por lo que las autoridades buscan coordinar los desplazamientos y evitar mayores dificultades durante la jornada.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros que viajen ese día?

Bellido Mérida advirtió que el último vuelo con destino a Cusco llegará a las 7:15 a. m., antes del inicio de la suspensión. Por ello, recomendó a los ciudadanos y turistas organizar sus traslados con anticipación y considerar las restricciones establecidas para esa fecha.

“Estoy exhortando a la población y también a los turistas de que tengan que prever ese día que no va a haber vuelos y si es que van a tener que utilizar los vuelos de la madrugada, tengan que utilizar las vías alternas para poder llegar al aeropuerto”, señaló el funcionario, según la declaración difundida por RPP.

Ante este escenario, quienes tengan pasajes para el 15 de noviembre deberán comunicarse con sus respectivas aerolíneas para verificar los horarios actualizados, posibles reprogramaciones y las alternativas disponibles. También será importante calcular los tiempos de traslado, debido a que las actividades oficiales podrían generar una mayor circulación de personas en distintos puntos de la ciudad.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Cusco y qué lugares visitará?

Según el programa oficial citado en la información difundida, el papa León XIV arribará a la Ciudad Imperial a las 10:00 a. m. del domingo 15 de noviembre, en un vuelo directo desde Chiclayo, región que visitará durante los días previos de su recorrido por el Perú.

Durante su estancia en Cusco, el pontífice tiene previstas actividades en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán y en la plaza Mayor, dos espacios emblemáticos que recibirán especial atención durante la jornada. Su presencia congregará a fieles y visitantes que esperan participar en los actos programados.

La suspensión temporal de los vuelos se suma así a las medidas logísticas previstas para recibir al papa y garantizar el desarrollo de su agenda. Mientras se ultiman los preparativos, la principal recomendación para los viajeros es confirmar sus itinerarios con las aerolíneas y organizar sus desplazamientos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes.