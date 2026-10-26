Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV a Cusco no solo movilizará a miles de fieles y visitantes, sino que también modificará temporalmente el funcionamiento del principal terminal aéreo de la Ciudad Imperial. El domingo 15 de noviembre, las operaciones del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete quedarán interrumpidas durante varias horas como parte de las medidas de seguridad previstas para el desplazamiento del sumo pontífice. La restricción obligará a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y a los viajeros a revisar con anticipación sus planes de traslado, especialmente aquellos que tengan previsto llegar a la región o salir de ella durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

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