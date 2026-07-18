Show de medio tiempo del Mundial 2026: a qué hora inicia, invitados y dónde verlo | Foto: captura
Show de medio tiempo del Mundial 2026: a qué hora inicia, invitados y dónde verlo | Foto: captura
Por Redacción EC

Este domingo tiene lugar la gran final del que coronará al nuevo campeón del mundo. Es así que y lucharán por llevarse el título, pero no solo se consagrará al campeón definitivo, sino que también se ofrecerá un espectáculo de talla mundial en el medio tiempo. El evento se realizará en el Estadio Nueva York en Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, y contará grandes artistas como , Madonna, , , quienes compartirán escenario en el gran evento. El show iniciará a las 2:00 p.m. (hora Perú), 3:00 p.m. (Estados Unidos, Miami), 4:00 p.m. (hora Argentina) y 9:00 p.m. (hora España).

Asimismo, los artistas responsables del medio tiempo serán Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay, Burna Boys y los personajes de Sésamo Street y Los Muppets. Por último, se ha confirmado que participarán en la ceremonia de clausura: Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Tom Cruise y el youtuber IShowSpeed.

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