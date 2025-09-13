Los Emmy Awards 2025 se celebran este domingo 14 de septiembre a las 5:00 p.m. (horal local peruana) en el Peacock Theater en Los Ángeles, California. Este será el escenario de la 77° edición de los Premios Emmys, una de las premiaciones más esperadas del año que galardona lo mejor de la televisión. La gala contará con Sydney Sweeney, Stephen Colbert, Sofía Vergara y Nate Bargatze como conductores. Por otro lado, Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel y otros artistas figuran como presentadores de las categorías. Además, dentro de la lista de nominados están “Severance”, “The Pengüin”, “The Bear”, “Nobody wants this”, “The Last of Us”, “Adolescence” y otros títulos. No te pierdas la gala de premiación de este domingo vía CBS desde Estados Unidos y TNT desde Latinoamérica. Finalmente, también puedes seguir la premiación desde la señal streaming de HBO Max.