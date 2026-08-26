La noche del 27 al 28 de agosto, el cielo peruano tendrá una cita especial con la astronomía: un eclipse lunar parcial podrá observarse desde distintos puntos del país. El fenómeno será visible en todo el territorio nacional, permitiendo seguir su desarrollo desde que la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra hasta que concluya el evento. Poco a poco, el satélite natural comenzará a atravesar la sombra proyectada por nuestro planeta. La oscuridad avanzará sobre una parte de su superficie mientras transcurra la noche. Será uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de este mes.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. En esta ocasión, solo una parte de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre, dando forma al esperado eclipse parcial. El espectáculo podrá seguirse desde el territorio peruano sin necesidad de desplazarse a un lugar específico. Bastará con levantar la mirada hacia el cielo y esperar el momento adecuado. Así, la noche de agosto ofrecerá a los aficionados de la astronomía una oportunidad para contemplar el movimiento de los astros.

A esta hora comenzará el eclipse lunar para tener en cuenta el espectáculo astronómico sin la necesidad de protección

La noche del 27 de agosto, el cielo peruano comenzará a cambiar cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre a las 8:22 p. m., según la Agencia Espacial del Perú. Una hora después, a las 9:34 p. m., el satélite entrará en la umbra y dará inicio a la fase más visible del eclipse. El momento culminante llegará a las 11:13 p. m., cuando el fenómeno alcance su máximo. Luego, la Luna abandonará la umbra a las 12:52 a. m. del 28 de agosto. Finalmente, a las 2:03 a. m., terminará por completo su recorrido a través de la penumbra.

El espectáculo tendrá una duración considerable: la fase penumbral se extenderá durante 5 horas y 41 minutos, mientras que la etapa umbral alcanzará las 3 horas y 19 minutos. El eclipse registrará una magnitud de 0.935, convirtiéndose en uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de agosto. Esa misma noche, a las 11:18 p. m., también ocurrirá la Luna llena. El satélite aparecerá en dirección a la constelación de Acuario, a unos 390 397 kilómetros de la Tierra. Así, la noche del 27 de agosto reunirá dos momentos especiales para los observadores del cielo.

¿Qué dice la NASA sobre este espectáculo astronómico que se verá en el Perú ya que una parte estará iluminada?

Cuando el eclipse alcance su punto máximo, la Luna ofrecerá una imagen distinta en el cielo nocturno. Según la NASA, cerca del 93 % de su diámetro quedará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Sin embargo, el satélite no desaparecerá por completo detrás de esa sombra. Una parte de su superficie permanecerá iluminada, marcando el carácter parcial del fenómeno. El contraste convertirá a la Luna en uno de los principales protagonistas de la noche.

A medida que la sombra avance sobre el disco lunar, la zona cubierta podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza. Este cambio de color dará al eclipse un aspecto particular y fácilmente reconocible desde la Tierra. La oscuridad no será uniforme, pues el borde alcanzado por la umbra mostrará el característico matiz cálido. Los observadores podrán apreciar cómo la Luna transforma lentamente su apariencia. Será un espectáculo celeste en el que la sombra de nuestro planeta dibujará una nueva silueta sobre el satélite.

¿Se necesitará una protección especial para los ojos cuando comience a verse el eclipse lunar?

A diferencia de los eclipses solares, mirar un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista, por lo que podrá disfrutarse directamente durante la noche. El avance de la sombra terrestre sobre la superficie de la Luna será visible a simple vista, ofreciendo un espectáculo para quienes dirijan la mirada al cielo. Sin embargo, quienes busquen apreciar cada detalle tendrán otras opciones. Unos binoculares pueden acercar la imagen y revelar con mayor claridad el recorrido de la sombra. También será posible utilizar un telescopio pequeño para observar el fenómeno con mayor precisión.

Para Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú, la mejor alternativa es emplear un instrumento de bajo aumento que permita mantener todo el disco lunar dentro del campo visual. De esta manera, el observador podrá seguir cómo la sombra curva de la Tierra avanza lentamente sobre el satélite. La experiencia permitirá apreciar detalles que pueden pasar inadvertidos a simple vista. Mientras transcurra el eclipse, la Luna irá cambiando de aspecto ante los ojos de quienes la observen. El cielo nocturno se convertirá así en una ventana para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de agosto.

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