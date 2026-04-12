La jornada electoral de este domingo 12 de abril traerá cambios importantes en el sistema de transporte público de Lima y Callao para facilitar el traslado de millones de ciudadanos hacia sus centros de votación. En este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha implementado un plan operativo que contempla mayor flota, incremento en la frecuencia de viajes y horarios extendidos en los principales servicios. Uno de los sistemas que tendrá un ajuste clave será la Línea 1 del Metro de Lima, que operará con una programación reforzada para responder a la alta demanda esperada durante las Elecciones Presidenciales 2026. Estas medidas buscan evitar aglomeraciones, reducir los tiempos de espera y asegurar un flujo constante de pasajeros a lo largo de toda la jornada. Conoce cómo funcionará el Metro de Lima y qué otros cambios se han implementado para esta fecha electoral.

¿QUÉ CAMBIO HARÁ LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA ESTE 12 DE ABRIL?

Para esta jornada electoral, la Línea 1 del Metro de Lima operará con un esquema especial orientado a movilizar a una mayor cantidad de pasajeros en comparación con un domingo habitual. El servicio iniciará a las 5:30 a. m. y se extenderá hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 recorridos programados, lo que supone un aumento considerable en su capacidad operativa. Además, los trenes circularán con intervalos variables que irán aproximadamente de 3.5 a 15 minutos, dependiendo de la demanda en cada franja horaria, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y mejorar el flujo de usuarios.

Foto: Andina.

En paralelo, la Línea 2 del Metro de Lima mantendrá su funcionamiento regular, operando desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. con cerca de 290 viajes programados, asegurando así la continuidad del servicio sin cambios durante todo el día.

¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS DEL METROPOLITANO?

El servicio del Metropolitano funcionará con una programación amplia para cubrir toda la jornada:

Rutas Troncales: Los servicios habituales A, B y C estarán disponibles hasta las 10:00 p. m.

Los servicios habituales A, B y C estarán disponibles hasta las 10:00 p. m. Servicios Expresos: El Expreso 1 funcionará hasta las 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará hasta las 5:00 p. m.

El Expreso 1 funcionará hasta las 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará hasta las 5:00 p. m. Alimentadores: Su horario se extenderá hasta las 11:00 p. m. para facilitar el retorno de los ciudadanos.

Foto: Andina

¿A QUÉ HORA CIRCULARÁN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS Y EL AERODIRECTO?

Los corredores de transporte mantendrán una atención continua durante gran parte del día, permitiendo el desplazamiento de los usuarios sin interrupciones. Se ha informado que están atendiendo desde las primeras horas de la mañana y continuarán sus funciones hasta las 11:00 p. m., conservando sus rutas habituales.

En el caso del servicio Aerodirecto, no se aplicarán modificaciones. Este continuará funcionando con su programación regular, tanto en recorridos como en horarios establecidos.

Foto: Andina

Cabe informar que se han establecido turnos rotativos para que los conductores de todos los servicios de transporte asistan a las urnas en diferentes momentos del día, garantizando que siempre existan unidades disponibles para el público.

¿CÓMO OPERARÁN EL TRANSPORTE REGULAR Y LOS TAXIS?

El transporte convencional estará disponible desde muy temprano y hasta el final del día, ajustando su frecuencia según la cantidad de pasajeros. En paralelo, los taxis autorizados trabajarán sin interrupciones, ofreciendo servicio durante las 24 horas, lo que permitirá a los ciudadanos contar con una alternativa adicional para movilizarse en cualquier momento.

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