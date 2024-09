No Gain, No Love o El que no gana, no ama es una producción surcoreana de tvN. El k-drama es protagonizado por Shin Min Ah, actriz recordada por sus papeles en Our Blues, Hometown Chachachá, Oh my Venus entre otros. A ella se suma el joven actor y modelo Kim Young Dae, quien ha participado en títulos como Dear X, Perfect Family, Shooting Star e incluso realizó un cameo en True Beauty. Ambos actores plasman en pantalla una peculiar historia de amor llena de comedia y romance que ha logrado cautivar a todos los fanáticos de los doramas. En los siguientes párrafos te contamos lo que sabemos de esta exitosa producción.

El que no gana, no ama: ¿Dónde ver el nuevo k-drama del momento? | Foto: tvN

Trama de No Gain No Love

La historia se centra en nuestra protagonista Son Hae Yeong, una mujer soltera que ve truncado su futuro laboral debido a que no está casada. Al conocer los distintos beneficios que le ofrece contraer matrimonio, decide realizar una boda falsa. Es así que pacta con Kim Ji Wook, un joven cajero, casarse por conveniencia. Aunque todo inicia como una simple estrategia, la pareja se vuelve más cercana lo que termina por complicar el vínculo y el acuerdo. Con cada capítulo la trama se complica aún más y ha logrado captar una gran audiencia a lo largo de su emisión.

Tráiler Oficial de No Gain No Love

¿Dónde ver El que no gana No ama?

El dorama coreano “El que no gana, no ama” o “No Gain, No Love” es emitido por el canal tvN en Corea del Sur y simultáneamente por la platforma streaming Amazon Prime Video.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de El que no gana No ama?

El k-drama es emitido a las 8:50 p.m. (horario local de Corea del Sur) vía canal tvN. En el caso del streaming Amazon Prime video, cada capítulo se estrena todos los lunes y martes a las 6:50 a.m. (horario local de Perú).

No Gain, No Love: A qué hora y dónde ver el estreno de cada capítulo | Foto: tvN

Lista de capítulos y fechas de estreno