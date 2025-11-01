La actriz Leslie Moscoso ha sido confirmada como la próxima invitada del programa ‘El Valor de la verdad’ con Beto Ortiz. Como se pudo ver en el avance, Moscoso contará sus secretos más ocultos en la próxima entrega del programa desde temas de conflicto familiar, relaciones y otros más sensibles como el abuso que sufrió su menor hija. Esta edición será transmitida este domingo 2 de noviembre. El programa dominical es emitido todos los fines de semana a las 10:00 p.m. a través de la señal de Panamericana Televisión en señal abierta y por la web oficial.