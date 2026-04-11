Para asegurar la movilidad de millones de ciudadanos durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha diseñado un plan operativo extraordinario para el sistema de transporte público. Esta estrategia contempla un incremento en la flota y la frecuencia de los viajes, con el objetivo de mitigar las aglomeraciones y asegurar que cada elector cumpla con su deber cívico a tiempo. Además, se ha coordinado una logística interna de horarios escalonados para que los conductores también puedan sufragar sin que la continuidad de los buses y trenes se vea afectada en ningún momento de la jornada electoral. Conoce detalladamente cómo se han reestructurado los horarios, las rutas disponibles y las frecuencias de paso para que planifiques tu ruta con total seguridad.

¿DESDE QUÉ HORA OPERARÁ EL TRANSPORTE PÚBLICO EL 12 DE ABRIL?

El presidente de la ATU, David Hernández, informó que la actividad en las vías comenzará a partir de las 5:00 a.m., rompiendo con la rutina de los domingos donde el servicio suele iniciar una hora o una hora y media más tarde. Esta medida busca emular la eficiencia de un día laborable, permitiendo que la red de transporte mantenga una continuidad constante.

Además, se han establecido turnos rotativos para que los conductores asistan a las urnas en diferentes momentos del día, garantizando que siempre existan unidades disponibles para el público, según informa RPP.

¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS DEL METROPOLITANO Y LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS?

Respecto al sistema de buses de tránsito rápido y los ejes viales, la programación es la siguiente:

Servicios Troncales del Metropolitano: Las rutas regulares A, B y C estarán activas entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Las rutas regulares A, B y C estarán activas entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m. Rutas Expreso: Quienes necesiten traslados rápidos podrán usar el Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., o el Expreso 5 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Quienes necesiten traslados rápidos podrán usar el Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., o el Expreso 5 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Alimentadores: Estas unidades extenderán su recorrido hasta las 11:00 p. m.

Estas unidades extenderán su recorrido hasta las 11:00 p. m. Corredores Rojo, Azul y Morado: Los buses de estos tres colores atenderán a los usuarios de forma ininterrumpida desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Los buses de estos tres colores atenderán a los usuarios de forma ininterrumpida desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Servicio Nocturno: El “Lechucero” mantendrá su funcionamiento habitual durante la madrugada previa del viernes y sábado.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO FUNCIONARÁN EL METRO DE LIMA Y EL AERODIRECTO?

El Metro de Lima tendrá una programación especial para atender la demanda:

La Línea 1 comenzará a operar desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 viajes, lo que representa un aumento significativo respecto a un domingo común. Además, los trenes pasarán con intervalos que variarán entre 3.5 y 15 minutos según la hora del día.

comenzará a operar desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 viajes, lo que representa un aumento significativo respecto a un domingo común. Además, los trenes pasarán con intervalos que variarán entre 3.5 y 15 minutos según la hora del día. La Línea 2 mantendrá su horario regular, funcionando desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., con cerca de 290 recorridos programados.

Foto: Andina.

En cuanto al servicio Aerodirecto, este no presentará modificaciones y seguirá operando con sus rutas y horarios habituales durante toda la jornada.

¿CÓMO OPERARÁN EL TRANSPORTE REGULAR Y LOS TAXIS?

El transporte convencional estará disponible desde muy temprano y hasta el final del día, ajustando su frecuencia según la cantidad de pasajeros. En paralelo, los taxis autorizados trabajarán sin interrupciones, ofreciendo servicio durante las 24 horas, lo que permitirá a los ciudadanos contar con una alternativa adicional para movilizarse en cualquier momento.

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