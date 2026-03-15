En Europa, un país cambiará de horario en el momento más inoportuno de su calendario festivo: el inicio de la Semana Santa. Esta sincronización forzosa de los relojes ocurrirá precisamente en la transición hacia el Domingo de Ramos, restando una hora de descanso a miles de ciudadanos en una de las jornadas con mayor actividad en las calles. Aunque las autoridades han intentado frenar esta medida por su escaso beneficio energético, la normativa obligará a adelantar las agujas del reloj este 2026. Este cambio de hora afectará por completo la organización de las fiestas, afectando a los que estén regresando a casa de madrugada como a los que tengan que salir temprano a las procesiones del día siguiente. El fenómeno no solo alterará los planes de miles de personas, sino que pondrá a prueba la resistencia física de los participantes en las festividades. Descubre de qué nación se trata, cómo se llevarán a cabo los horarios de las hermandades y qué efectos tendrá esta hora perdida en la salud de los asistentes.

¿EN QUÉ PAÍS SE ADELANTARÁ EL RELOJ ESTA SEMANA SANTA?

La nación que deberá modificar su hora oficial en medio de los preparativos pascuales es España.

Aunque la administración de Pedro Sánchez elevó una consulta formal a la Unión Europea el año pasado con la intención de suspender estos cambios de forma definitiva a partir de 2026, la resolución final todavía no se ha concretado. Según el Ejecutivo, esta transición carece actualmente de beneficios reales en cuanto a la eficiencia energética y, por el contrario, perjudica el bienestar general de la población.

Sin embargo, al no existir una orden definitiva para suprimir el cambio de hora, los españoles deberán adelantar sus cronómetros esta primavera.

¿CÓMO SE VIVIRÁ LA TRANSICIÓN EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO DE RAMOS?

El salto temporal sucederá en la transición del Sábado de Pasión (28 de marzo) al Domingo de Ramos (29 de marzo), transformando automáticamente las 2:00 en las 3:00 de la madrugada y reduciendo el tiempo de descanso.

Este adelanto pillará a muchos ciudadanos en plena vía pública en localidades como Sevilla, Jerez de la Frontera o Puente Genil. En la capital hispalense, hermandades de barrio como el Divino Perdón o los Dolores de Torreblanca verán cómo sus pasos de palio entran al templo ya marcando las 3:00 pasadas.

Semana Santa en España. (Foto: EFE)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LAS PROCESIONES MATINALES Y LA SEGURIDAD?

Apenas unas horas después del cambio de hora, se activarán los dispositivos de seguridad para las Misas de Palmas y los desfiles tempranos. En ciudades como Córdoba, la Borriquita estará en las calles desde las 10:00, mientras que en Málaga ocurrirá lo mismo con la Pollinica.

Para el mediodía, ciudades como Sevilla ya tendrán cinco grandes comitivas procesionales en marcha, lo que exigirá un esfuerzo extra de puntualidad bajo el nuevo horario, según informa la plataforma ABC.

¿QUÉ REPERCUSIONES TENDRÁ ESTE CAMBIO EN EL CUERPO HUMANO?

Los especialistas advierten que alterar el reloj biológico desestabiliza el sistema que gestiona el sueño, el apetito, la temperatura y el estado anímico. El organismo requiere de varios días para sincronizarse de nuevo, periodo en el cual es frecuente experimentar cansancio y dificultades para dormir. Para quienes participan activamente en las procesiones, este desajuste físico se suma a la intensidad propia del inicio de la Semana Santa.

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