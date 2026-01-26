Este lunes 26 de enero a las 7:30 p.m. se estrena una nueva temporada de Esto Es Guerra. Así se anunció oficialmente por las redes sociales del show, en las que dieron a los nuevos participantes de esta temporada. El pasado miércoles 21, el formato confirmó a las estrellas de esta temporada, entre combatientes y guerreros. Asimismo, se anunció la incorporación de Mathías Brivio como conductor. Sin embargo, aún queda en incógnita la otra vacante de conducción, la cual se revelará este lunes. No te pierdas el estreno de Esto es Guerra a través de la señal de América televisión.