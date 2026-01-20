Esto es Guerra confirma su regreso a la TV peruana con una nueva temporada en el 2026. El programa comunicó a través de un video una serie de cambios que sufrirá el formato. Todo parece indicar que no solo hubo una renovación en la conducción del reality sino también en la producción. La publicidad compartida por la página oficial revela que la nueva temporada vendrá con polémicas, renuncias y mucho más para mantener al público más atento que nunca. Sigue el estreno de Esto es Guerra este miércoles 21 de enero del 2026 a las 8:20 p.m. (hora peruana) a través de la señal de América Televisión.