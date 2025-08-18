La nueva temporada de Esto Es Guerra promete mantener al público al filo de su asiento. En esta ocasión, el programa ha anunciado un nuevo ingreso. Los detalles de la nueva persona que se adiciona al formato serán revelados este lunes 18 de agosto. De acuerdo al avance será una bomba que estremecerá a los televidentes. Por otro lado, también se dio a conocer que juegos como “La verdad del espejo” están de vuelta. No te pierdas la emisión de hoy.

¿A qué hora y dónde ver Esto Es Guerra EN VIVO?

Esto es Guerra se emite de lunes a viernes a las 7:30 p.m. a través de la señal de América Televisión.