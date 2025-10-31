Feriado del 1 de noviembre: ¿A qué hora abren los supermercados en Lima? Descubre los horarios de Metro, Plaza Vea, Tottus y más

Este sábado 1 de noviembre, el Perú celebra el Día de Todos los Santos, una fecha de profundo significado y, además, feriado nacional, lo que invita a muchas personas a aprovechar el día para distintas actividades. Si tenías planes de acudir a un supermercado para hacer compras, es importante conocer qué establecimientos abrirán y cuáles serán sus horarios de atención durante esta jornada especial.

Metro: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Wong: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

Tottus: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

Plaza Vea: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

¿Cuál es el significado que la religión brinda al ‘Día de todos los Santos’?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una fecha profundamente arraigada en la tradición cristiana, especialmente dentro de la Iglesia Católica. Este día tiene como propósito honrar a todos los santos, tanto aquellos que han sido canonizados oficialmente como los innumerables fieles que, según la fe, alcanzaron la santidad y la unión con Dios, aunque no figuren en los registros eclesiásticos.

Más que una conmemoración, se trata de una jornada de reflexión espiritual que exalta la vida de quienes fueron ejemplo de virtud y entrega, y que hoy se consideran intercesores ante lo divino. Los creyentes participan en misas especiales, rezos y visitas a los cementerios, donde recuerdan con devoción a sus seres queridos fallecidos, reafirmando la esperanza en la vida eterna.

La fecha sucede inmediatamente después de Halloween, marcando un claro contraste entre la festividad popular del 31 de octubre y el tono solemne y contemplativo del 1 de noviembre.

En esencia, el Día de Todos los Santos representa una celebración de la fe y la esperanza cristiana, recordando que la santidad no es exclusiva de unos pocos, sino una meta posible para todo creyente que busca vivir conforme al amor y la gracia de Dios.

Cuál es el origen del Día de todos los Santos

El Vaticano expresa de manera oficial, y mediante su plataforma web, que el Día de Todos los Santos de cada 1 de noviembre no es más que una fiesta litúrgica dedicada “a hacer presentes en nuestra memoria a todas aquellas personas que, superando la debilidad y las tentaciones, fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo y ahora comparten la gloria de Cristo”.

Si bien los orígenes de esta efemérides datan del siglo IV, la festividad se remonta a Antioquía en el domingo después de Pentecostés y durante las pascuas cuando San Juan Crisóstomo ya lo comentaba, aunque recién entre los siglos VIII y IX, comenzó a difundirse por gran parte de Europa.

De acuerdo a la información compartida por el Vaticano, la fecha del 1 de noviembre fue escogida por el Papa Gregorio III en Roma porque coincidía “con la consagración de una capilla en San Pedro dedicada a las reliquias de los Santos Apóstoles y de todos los santos mártires y confesores”, y algunos años después con Carlomagno como emperador romano, el evento católico ganaría mayor popularidad y trascendencia.