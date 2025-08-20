Este jueves 21 de agosto, los principales gremios del transporte urbano en Lima y Callao detendrán por completo sus operaciones en señal de protesta. La medida, impulsada por conductores y operadores formales, busca llamar la atención sobre la crítica situación de inseguridad que enfrentan a diario: una realidad marcada por constantes amenazas, extorsiones y ataques perpetrados por redes delictivas vinculadas al crimen organizado. A propósito de ello, aquí te contaremos cómo funcionará el transporte público durante esta jornada.

¿Funcionarán el Metropolitano, Línea 1 del Metro de Lima y otros servicios de transporte durante el paro de este 21 de agosto? Esto se sabe sobre sus horarios de atención y rutas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha publicado, hasta el momento, un pronunciamiento oficial como lo ha hecho en oportunidades pasadas. No obstante, se pudo conocer que la entidad aseguró que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, así como el servicio AeroDirecto, operarán en su horario habitual durante la jornada de paro.

Metropolitano: Atenderán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Atenderán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Buses alimentadores: De 5:00 a.m. hasta la media noche.

De 5:00 a.m. hasta la media noche. Corredores complementarios: A partir de las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

A partir de las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Línea 1 del Metro de Lima: Su horario será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Su horario será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Línea 2 del Metro de Lima: Funcionará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Funcionará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Servicio de AeroDirecto: Atenderán normalmente las 24 horas

Qué dicen los dirigentes sobre la paralización

La paralización anunciada proyecta detener por completo el servicio de transporte urbano durante 24 horas consecutivas, como forma de presión para visibilizar las demandas de conductores y operadores del sector. Los gremios responsabilizan directamente al Estado por el incremento constante de actos delictivos, al que acusan de mostrarse indiferente y de no ofrecer soluciones ante la escalada de violencia que afecta gravemente a la actividad transportista.

Manuel Odiana, presidente de la asociación organizadora de la medida, expresó con firmeza la gravedad del contexto que enfrenta el gremio de transportistas. En una entrevista para Exitosa, señaló que el sector vive una situación límite, agravada —según sus palabras— por la pasividad del Estado frente a una problemática que ya resulta insostenible.

“No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante; el siguiente paso es el abismo”, declaró en Exitosa Radio con tono firme. “Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, agregó Odiana.

¿Qué más debes saber sobre el paro de transportistas de agosto?

Miguel Ángel Palomino, titular de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reafirmó que la movilización responde al abandono sistemático del sector por parte del Estado.

Según explicó, la creciente ola de extorsiones, asesinatos y asaltos que golpea a conductores y empresarios no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuya inacción —afirma— ha dejado al gremio a merced del crimen. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, indicó dicho dirigente.