El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
VIERNES 14 DE AGOSTO
Villa María del Triunfo (8:00 a.m. - 8:00 p.m.)
- Urbanización Las Américas
- Urbanización Caminos de la Hermandad
- Urbanización Las Malvinas
- Urbanización 3 de Mayo
- Urbanización Villa Limatambo
- Urbanización Villa Monte Bektu
- Urbanización Las Lomas
Ate (11:00 a.m. - 11:00 p.m.)
- Alto Los Ángeles de Pariachi
- Mirador de Pariachi
- San Francisco de Pariachi
- Nuevo Amanecer - Esquema Pariachi
- Asociación 14 de Abril - Esquema Pariachi
- Asociación Civil Pariachi III Etapa
- Asociación Ficus de Pariachi IV Sector
- Asociación Manantial de Pariachi
- Asociación Mercedes de Ate 2da Etapa
- Asociación Mercedes de Ate 3ra Etapa
- Asociación Mercedes de Ate
- Asociación Olivos I Etapa - Esquema La Gloria
- Asociación Olivos II Etapa - Esquema La Gloria
- Asociación Olivos III Etapa - Esquema La Gloria
- Asociación Olivos IV Etapa - Esquema La Gloria
- Asociación Philadelphia de Ate 2da Etapa
- Asociación Philadelphia IV Etapa - Esquema Pariachi
- Asociación Portales de La Gloria
- Asociación Portales de Pariachi
- Asociación Praderas de Pariachi I Etapa
- Asociación Praderas de Pariachi III Etapa
- Asociación Praderas de Pariachi Parcelas 10567-10569
- Asociación Praderas de Pariachi IV Etapa
- Asociación Unión Pariachi
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. - 10:00 p.m.)
- Urbanización Alberto Fujimori III
- Urbanización Las Colinas de San Fernando
- Urbanización Las Terrazas Ampliadas
- Urbanización Los Robles
- Urbanización Óvalo San Fernando
- Urbanización San Fernando
- Urbanización San Fernando - 2da Zona
- Urbanización San Fernando Ampliada
- Urbanización Unión Progreso - Sector Las Lomas Canto Bello
- Urbanización Unión y Progreso - Sección San Fernando III
- Urbanización Unión y Progreso - Sección San Fernando II
- Urbanización Valle Hermosa
- Urbanización Agrupación 2 de Noviembre
- Urbanización Agrupación 20 de Septiembre
- Urbanización Agrupación Asociación de Vivienda Apurímac
- Urbanización Agrupación El Mirador de la Esperanza
- Urbanización Agrupación Hijos del Sol Santa Isabel
- Urbanización Agrupación La Quebrada de San Fernando
- Urbanización Agrupación Los Jardines de Canto Bello
- Urbanización Agrupación Los Sauces de San Fernando
- Urbanización Agrupación Monte de los Olivos
- Urbanización Agrupación Santa Cruz de Muruhuay
- Urbanización Agrupación Santa Rosa
- Urbanización Canto Bello
- Urbanización Canto Nuevo
- Urbanización Canto Sol
- Urbanización Las Casuarinas
Ate (6:20 a.m. - 3:00 p.m.)
- Sector 175
- Urbanización A.H. Bastidas, Sector II, Micaela
- Urbanización A.H. Bastidas, Sector III, Micaela
- Urbanización A.H. Bellido, María Parado de
- Urbanización A.H. Inmigrantes de Chincho
- Urbanización A.H. Libertadores, Los
- Urbanización A.H. Salazar Bondy, Augusto
- Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan
- Urbanización Asociación Florida II, La
- Urbanización Asociación Las Dalias II
- Urbanización Asociación Manhatam
- Urbanización Asociación Sol de Paraíso
- Urbanización Asociación Villa Dalias
- Urbanización Asociación Virgen de Chaucato
- Urbanización P.V. Alfa y Omega
- Urbanización U. Pop Monte Olivos, Los
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 1ra Etapa, Los
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 2da Etapa, Los
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 3ra Etapa, Los
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 4ta Etapa, Los
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 5ta Etapa, Los
SÁBADO 15 DE AGOSTO
Ate (8:00 a.m. - 8:00 p.m.)
- A. H. 24 de Setiembre, A. H. Abraham Valdelomar, A. H. 15 de Marzo, A. H. Cruz de Mayo, A. H. Los Pinos, A. H. Grupo M de Horacio Zevallos, A. H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo, P.S. 1-2, P.S. 4-7, calles 3-4-5-6-7-8-9-10.
Comas (12:00 p.m. - 08:00 p.m.)
- A. H. Villa Collique, A. H. Quinta zona de Collique Julio, A. H. Collique.
Lurigancho (1:00 p.m. - 11:50 p.m.)
- A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agru. Señor de Huanca, Asoc. de Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla.
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