A puertas del 2026, los ciudadanos peruanos aquí apresuran sus preparativos para la cena de Año Nuevo. Ante la alta demanda, las principales cadenas de supermercados han ajustado sus horarios de atención nacional con éxito.

Se recomienda verificar el cierre de cada local para evitar inconvenientes en sus adquisiciones finales. Esta medida busca asegurar que los hogares cuenten con los productos esenciales para sus fiestas. Conoce los horarios confirmados y la situación legal de este fin de año a continuación.

¿CÓMO ATENDERÁN LOS SUPERMERCADOS DURANTE EL CIERRE DE AÑO Y EL FERIADO?

Las principales cadenas de retail han confirmado ajustes en sus jornadas habituales para este periodo festivo, priorizando la organización interna y el descanso de su personal. Es fundamental notar que, aunque la mayoría de locales cerrará sus puertas el primer día del nuevo año, existen excepciones importantes que los clientes deben mapear:

Plaza Vea: El miércoles 31 recibirá al público desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Es el único establecimiento que abrirá el 1 de enero, operando en un turno especial desde el mediodía hasta las 8:00 p.m.

Metro y Wong: Ambas marcas atenderán el 31 de diciembre en un horario extendido que va desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Sin embargo, el jueves 1 de enero no brindarán servicio al público en ninguna de sus sedes nacionales.

Tottus: Esta cadena ha fijado un horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. para el último día del año. Al igual que ocurrió el 25 de diciembre, sus tiendas permanecerán cerradas durante la jornada del 1 de enero.

Makro: El servicio mayorista para este 31 de diciembre se limitará hasta las 8:00 p.m., mientras que el primer día de enero sus instalaciones no estarán operativas por el feriado.

¿ES EL 31 DE DICIEMBRE UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO SEGÚN LA LEY?

A pesar de la creencia popular, el 31 de diciembre no figura como feriado ni día no laborable en el calendario oficial peruano. Esto implica que los trabajadores, tanto del sector público como privado, deben cumplir con sus responsabilidades laborales de forma ordinaria, sin derecho a pagos extras o descansos compensatorios. La operatividad de las empresas en esta fecha depende exclusivamente de sus políticas internas, pudiendo algunas otorgar salidas tempranas voluntarias.

Por el contrario, el 1 de enero es el único feriado nacional decretado por ley para esta semana. Durante dicha fecha, los empleados tienen derecho al descanso remunerado. Aquellos que, por necesidad del servicio, deban laborar en año nuevo, percibirán una remuneración especial según lo estipulado por las normas laborales vigentes en el país, según informa Infobae.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS CONSUMIDORES PARA SUS COMPRAS?

Dada la alta afluencia y los cierres anticipados del 31 de diciembre, se aconseja efectuar las compras con antelación para evitar la falta de stock en productos críticos. Es esencial que los clientes verifiquen los canales digitales de cada cadena antes de salir, ya que ciertos locales podrían modificar sus horarios según su ubicación geográfica. Una planificación eficiente permitirá esquivar las aglomeraciones propias del fin de año.

