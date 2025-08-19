Los últimos años vienen siendo críticos para los comerciantes y también transportistas peruanos producto de la violencia experimentada a partir de extorsiones con las cuales deben lidiar diariamente. En ese sentido, los paros anunciados por gremios de dicho sector tanto formales como informales, representan la acción puntual que termina concretándose para evidenciar protesta, y en esta oportunidad se plantea llevar a cabo durante el jueves 21 de agosto.

¿CUÁNTO DURARÁ EL PARO DE TRANSPORTISTAS CONVOCADO PARA EL JUEVES 21 DE AGOSTO Y QUIÉNES ACATAN?

Transcurren los meses en el presente año, y los ataques no cesan e intensifican contra cobradores de combi también, confirmando la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos (AMETUR) al respecto, la posibilidad de concretar paro ascendente a las 24 horas durante la jornada del 21 de agosto.

De acuerdo a lo manifestado por Manuel Odiana como presidente de dicho gremio, esta medida obedece a la inseguridad ciudadana que experimentan los buses y las propias empresas obligadas a pagar cupo.

"Si el Estado no es serio ahora si anunciamos, este 21 de agosto es el último paro de 24 horas ...“, manifestó de manera tajante en diálogo concedido a Nicolás Lúcar de radio Exitosa, declarando además que la realización del paro está definido, y ”no hay un paso más atrás, ni un paso más adelante, el siguiente paso es el abismo“.

Con respecto a la medida puntual que plantea concretarse desde tempranas horas del penúltimo jueves del octavo mes del año, Manuel Odiana hace hincapié en que desde enero 2025, la cifra de choferes y cobradores de transporte público asesinados, asciende a 45, y por lo mismo la situación de inseguridad ciudadana resulta tan alarmante como “insostenible”.

El nuevo paro de transportistas en Lima y Callao, figura programado para el jueves 21 de agosto, y esto como medida de fuerza para luchar contra la criminalidad.

El desarrollo del nuevo paro tanto en Lima como Callao, representa asimismo según las declaraciones que brindara el presidente de la AMETUR, un ultimátum dirigido a gobierno central, dándole “... la oportunidad al Estado peruano para que en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes del Estado y comiencen a trabajar“, ya que de lo contrario la próxima convocatoria ya no corresponderá a paro de 24 horas, sino más bien a uno nacional e indefinido.

¿LOS GREMIOS DE TRANSPORTISTAS HAN INTENTADO DIALOGAR CON AUTORIDADES DE GOBIERNO PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD? ESTO REVELA EL PRESIDENTE DE AMETUR AL RESPECTO

El alto índice de personas fallecidas sobre territorio peruano, recae sobre una delincuencia que acecha a empresas de transporte público, y en ese sentido la protesta de diversos gremios logra hacerse sentir mediante marchas masivas a nivel metropolitano.

"Hemos tratado de llamar la atención de las autoridades para que conversen, para que dejen de estar peleando“, expresó también un Manuel Odiana que como presidente de la AMETUR confirma acercamiento a congresistas, por ejemplo, buscando concretar mesas de diálogo ideales para establecer acciones puntuales que logren contrarrestar la ola de sicariato.

Cabe resaltar, que junto a dicho dirigente gremial, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, ratifica realización de paro para el 21 de agosto, y de esa forma termina por desmentir lo que expresara César Sandoval, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entorno a la organización de dicha iniciativa.