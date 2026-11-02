El Torneo Clausura 2026 entra en su tramo más emocionante y la posibilidad de un nuevo clásico en la definición del campeonato comienza a tomar fuerza. Mientras Alianza Lima tiene prácticamente asegurada su presencia en la final nacional por haber ganado el Torneo Apertura, Universitario de Deportes busca quedarse con el segundo certamen del año para convertirse en su rival. El conjunto crema dio un paso importante tras vencer 3-1 a Atlético Grau y alcanzar los 30 puntos, resultado que le permitió recuperar el primer puesto de la clasificación. Sin embargo, todavía quedan tres compromisos por disputar y cualquier tropiezo podría cambiar el destino de la competencia.

Universitario recuperó el liderato y depende de sus últimos resultados

La victoria frente a Atlético Grau le permitió a Universitario colocarse en una posición privilegiada. Con 30 unidades, el equipo de Ate supera por dos puntos a Sporting Cristal y Sport Huancayo, sus principales perseguidores, que tienen 28. La diferencia es importante, pero no definitiva, especialmente porque todavía quedan encuentros por disputarse y equipos que buscan arrebatarle el primer lugar.

El objetivo de los dirigidos por el comando técnico crema es cerrar el campeonato sin dejar puntos en el camino. Para conseguirlo, deberán afrontar tres partidos que exigirán regularidad y concentración. La ‘U’ sabe que ganar el Clausura no solamente significaría levantar otro trofeo, sino también conseguir el boleto para disputar la final nacional frente a Alianza Lima.

Los tres partidos que le quedan a Universitario

El calendario crema contempla dos encuentros consecutivos en Lima y una última presentación fuera de casa. Su siguiente compromiso será frente a Sport Boys, el miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p. m., en el estadio Monumental. Posteriormente, recibirá a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre, también en Ate.

El último desafío será ante Sport Huancayo, en condición de visitante, por la fecha 17. Este enfrentamiento podría convertirse en una auténtica final anticipada, pues el conjunto huancaíno también pelea por los primeros lugares. De esta manera, Universitario tendrá que aprovechar sus presentaciones como local antes de afrontar una salida que podría resultar determinante para sus aspiraciones.

Alianza Lima también afrontará tres finales antes de la definición

Por su parte, Alianza Lima tiene un panorama diferente. El cuadro blanquiazul, ganador del Torneo Apertura, mantiene asegurada su participación en la definición nacional, pero todavía aspira a quedarse con el Clausura para evitar una final adicional y proclamarse campeón de manera directa. Actualmente, los íntimos suman 25 puntos y ocupan el octavo lugar, por lo que necesitan cerrar con victorias y esperar que los equipos que están por encima pierdan unidades.

El primer obstáculo será Cienciano, al que recibirá este martes 3 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. Después tendrá que visitar a Los Chankas por la fecha 16, en un compromiso programado para el domingo 8 de noviembre. Finalmente, cerrará su participación frente a FC Cajamarca, en un encuentro correspondiente a la última jornada del campeonato.

La recta final promete emociones para ambas hinchadas. Universitario tiene la primera opción de quedarse con el Clausura, pero Sporting Cristal y Sport Huancayo todavía pueden modificar el panorama. Alianza Lima, mientras tanto, deberá cumplir con su parte y esperar el desenlace de la competencia. Si los cremas consiguen el primer puesto, el fútbol peruano podría tener una nueva definición entre sus dos máximos rivales, esta vez con el título nacional en juego.