Se acerca la llegada del tan esperado Año Nuevo, una fecha que suele celebrarse en compañía de familiares y amigos. Sin embargo, debido a esta ocasión especial, los supermercados modificarán sus horarios de atención. Por tal motivo, a continuación, te compartimos los datos clave para que estés bien informado.

Cuáles son los horarios de los supermercados durante Año Nuevo

Metro: abrirá el 31 de diciembre desde las 7.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.. El 1 de enero no atenderá.

Wong: funcionará el 31 de diciembre entre las 7.00 a. m. y las 10.00 p. m. El 1 de enero solo funcionarán las sedes de Asia y KM 40, de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Vivanda: funcionará 31 de diciembre desde las 7.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. El 1 de enero no trabajarán.

Tottus: funcionará el 31 de diciembre de 8.00 a. m. a 9.00 p. m. El 1 de enero no trabajarán.

Tottus no funcionará el 1 de enero de 2025.

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

Frases de Año Nuevo con mensajes de buena suerte para la familia y amigos en WhatsApp

En este nuevo año, agradezco cada uno de los momentos que hemos compartido.

Gracias por cada sonrisa, por cada abrazo y por ser mi refugio en todo momento. ¡Feliz Año Nuevo!

Mi mayor deseo para este Año Nuevo es que nuestra familia siga siendo el lugar donde siempre encontremos paz y amor.

No hay nada más valioso que vuestra presencia, hoy y siempre. Feliz Año Nuevo.

El amor de una familia lo es todo, y el mío comienza con vosotros. Feliz Año Nuevo.

Gracias por ser mi refugio y por siempre darme tu amor. Feliz Año Nuevo.

Que el 2026 sea un año de reencuentros y nuevos momentos juntos.

La familia es el hogar donde siempre encontramos apoyo. Que el 2026 nos dé muchos más motivos para estar agradecidos y felices.

Mi mayor deseo para este nuevo año es que sigamos compartiendo momentos únicos y llenos de amor.

Un brindis por las cosas buenas que nos han sucedido y por las malas que nos han ayudado a crecer y a ser más fuertes.

Un brindis por el año que nos deja y otro por el año que se acerca, que permita unir a la familia con lazos de amor y de paz.

Dinero, salud, amor, amistad… pero sobre todo, que no nos falte la esperanza. ¡Feliz año nuevo 2026!

Deja atrás los malos pensamientos, reserva los días más difíciles, siempre hay un mejor mañana que ayer. ¡Feliz Año Nuevo!

Llenad vuestras copas de burbujas y comenzad a brindar para que el Año Nuevo llegue cargado de chispeante y eufórica alegría.

Me crucé con felicidad y le pedí que pase por tu casa con salud y amor para este nuevo comienzo.

Nuevo es el año, nuevas son las esperanzas, nuevos los propósitos y nuevos son mis mejores deseos solo para ti.

Cuando le queden pocos segundos a este año que termina, cierra los ojos y pide un deseo, que yo haré lo mismo. El mío es que todos los tuyos se cumplan.

Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar. ¡Feliz Año Nuevo!

VIDEO RECOMENDADO