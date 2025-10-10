La cuenta regresiva para la final del Miss Grand International 2025 ya comenzó y el público peruano y el público peruano ya espera con emoción la participación de su representante, la modelo trujillana Flavia López, de 20 años, quien buscará conseguir una nueva corona para el país. Su participación ha despertado gran interés en el mundo del espectáculo y en redes sociales, luego de haber sido seleccionada en el Top 10 Pre-Arrival, reconocimiento que le permitió compartir una cena con el presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil, y otras finalistas destacadas.

El concurso se desarrollará en Bangkok, Tailandia, con la presencia de candidatas de más de 60 países y una producción de nivel internacional. Flavia llega con una preparación intensa, tras semanas de ensayos y presentaciones que han reforzado su imagen como una de las favoritas. La gala promete ser una de las más esperadas del año para los fanáticos de los certámenes de belleza. A continuación, te contamos cuándo y dónde ver el certamen.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ LA FINAL DEL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

La organización confirmó que la final del Miss Grand International 2025 se realizará el sábado 18 de octubre. La ceremonia empezará a las 7.00 p. m. en Tailandia, lo que equivale a las 7.00 a. m. en Perú, y se extenderá por aproximadamente tres horas. Durante la gala se presentarán las finalistas, se realizarán los desfiles temáticos y se conocerá a la sucesora de Christine Opiaza, actual reina de Filipinas, quien asumió el título en 2024 tras la renuncia de Rachel Gupta. Este evento marcará también el cierre de una intensa temporada de actividades oficiales y sesiones de competencia que han mantenido a los seguidores atentos desde el inicio de octubre.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

El evento podrá verse en vivo, gratis y desde cualquier país. La transmisión oficial estará disponible en el canal de Grand TV en YouTube y en la página de Facebook del Miss Grand International, donde se ofrecerá cobertura completa, traducción simultánea y comentarios durante la gala. La organización recomienda ingresar con anticipación para disfrutar desde el inicio la presentación de las candidatas y la esperada coronación, según informa el diario La República.

¿QUÉ OTRAS FECHAS DEBERÍAS TENER EN CUENTA?

El certamen incluye varias etapas previas en las que Flavia López competirá con representantes de todo el mundo. Estas son las fechas clave:

Competencia en traje de baño: 9 de octubre

Entrevistas con el jurado: 10 de octubre

Desfile en trajes tradicionales: 13 de octubre

Preliminar y exhibición de talento: 15 de octubre

Gran final: 18 de octubre

Cada fase suma puntos que definirán quiénes pasarán a la ronda decisiva.

¿POR QUÉ FLAVIA LÓPEZ ES UNA DE LAS FAVORITAS DEL PÚBLICO?

La representante peruana se ha ganado el apoyo de los fanáticos por su carisma, preparación y seguridad escénica. A pesar de haber superado recientemente un accidente, Flavia ha demostrado fortaleza y profesionalismo, convirtiéndose en una de las competidoras más comentadas del certamen. Su desenvolvimiento en las actividades preliminares ha sido elogiado por expertos en belleza, quienes destacan su elegancia y serenidad frente a las cámaras. Si mantiene su desempeño y logra impresionar al jurado, Perú podría volver a levantar la corona y repetir la hazaña de Luciana Fuster en 2023.