Jeon Jungkook , el golden maknae de BTS , estrenó recientemente su primer álbum como solista, al cual llamó ‘Golden’. Como parte de su agenda promocional, el idol cumplirá con algunas presentaciones, siendo una de las más esperadas la de The Tonight Show, programa dirigido por Jimmy Fallon. En el show hablará de sus singles, el estreno de ‘standing next to you’ y el lanzamiento de Golden, este pasado 3 de noviembre:

Así fue el estreno de su nuevo single ‘Standing next to you’ como antesala de su álbum ‘GOLDEN’. En The Tonight show, lo presentará en vivo y tendrá la oportunidad de conversar sobre el proceso creativo, su expectativa como artista solista y sus próximos trabajos al regreso de BTS. Revisa en las siguientes líneas más sobre el show en vivo.

¿Cuándo se presentará Jungkook de BTS en The Tonight Show?

Según lo comunicado, el show de JK y su entrevista será estrenada el lunes 6 de noviembre del 2023. Si quieres escuchar EN VIVO el solo debut de Jungkook, programa el horario de tu país para no perderte su presentación.

A qué hora se estrena el show de Jungkook de BTS en The Tonight Show

De acuerdo al horario de emisión oficial, se estrenaría a las 11:35pm del lunes 6 . A continuación, podrás consultar según tu país a qué hora te correspondería seguir el show:

PAÍSES FECHA Y HORARIO México, El Salvador y Guatemala 6 de noviembre a las 10:35 p.m. Perú, Colombia y Ecuador 6 de noviembre a las 11:35 p.m. Venezuela y Bolivia 7 de noviembre a las 12:35 a.m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 7 de noviembre a las 1:35 a.m. España 7 de noviembre a las 5:35 a.m.

¿Dónde ver la presentación de Jungkook en The Tonight Show?

Ahora que ya tienes la fecha y horario listos, toma nota de por dónde podrás ver a Jungkook en vivo. Si eres seguidor del programa, sabrás que se emite a través de la señal de NBC, resaltamos que no hay tranmisiones online del programa a menos que sean realizadas por fanáticos. ¡NO te desanimes! Podrás sintonizar la entrevista, presentación y demás luego de emitido en vivo en el canal oficial de Youtube.

GOLDEN, lo nuevo de Jungkook de BTS

Escucha aquí el álbum completo: