Jeon Jung Kook , el golden maknae de BTS , sigue dando a conocer su primer solo álbum al mundo, tras el estreno de ‘Golden’ el 3 de noviembre del 2023, el idol se ha enfocado en promocionar su nuevo material discográfico. Es así que la empresa representante del artista, anunció un gran evento para ARMY, el cual se trataría de un concierto en vivo y gratuito habilitado para todos sus fans alrededor del mundo, el cual tendría lugar en noviembre y lo llamaron ‘Golden Live Stage’: ¿cómo, dónde y cuándo ver el show desde Perú? En las siguientes líneas te lo contamos todo.

El pasado 9 de octubre, BigHit Music anunció el tan esperado ‘Golden Live Stage’, un especial show que brindará Jeon Jungkook para presentar su primer disco completo frente a ARMY.

El comunicado de la empresa indicaba: “Estamos muy contentos de anunciar “GOLDEN” de Jung Kook en vivo en el escenario... celebrando con los fans el lanzamiento del álbum en solitario “GOLDEN”. Además, también añadieron: “Jung Kook “GOLDEN” Live On Stage contará con actuaciones de varias pistas del álbum. Esperamos con impaciencia su amor y apoyo que aportará a este escaparate único con el artista.”

[공지] Jung Kook ‘GOLDEN’ Live On Stage 상세 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/Iz3PxYasun — BTS_official (@bts_bighit) November 17, 2023

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO a Jungkook en el Golden Live Stage?

El Golden Live On Stage tendrá lugar el 20 de noviembre en la Jangchung Arena en Seúl a las 8 p.m. (Corea del Sur) . Si quieres sintonizar el show, podrás acudir físicamente al lugar, sin embargo; también podrás conectarte online. Según lo anunciado por BigHit Music se emitirá por weverse.

Si eres de Perú, podrás ver el Golden Live Stage EN VIVO el 21 de noviembre a las 6 a.m., lo único que deberás hacer es mantenerte atento/a al aplicativo ‘WeVerse’.

¿Qué hacer para ver el Golden Live Stage de manera gratuita?

Para ello solo deberás descargar el aplicativo “WEVERSE”, registrarte y estar atento/a las notificaciones, la transmisión será de manera global, así que considera la diferencia de horario para sintonizar el concierto a tiempo.

Jungkook en The Tonight Show EN VIVO

El programa The Tonight Show con Jimmy Fallon fue una de las presentaciones más esperadas por ARMY. Allí, el idol presentó en vivo ‘Standing next to you’, single que se estrenó una hora previa a su disco ‘Golden’ y que recordó algunos matices de baile del icónico Michael Jackson.

Mira aquí su presentación:

Aquí también podrás visualizar la entrevista realizada a Jeon Jungkook por Jimmy Fallon:

Escucha Golden de Jungkook

Aquí podrás escuchar el álbum completo: