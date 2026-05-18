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La Granja VIP dio a conocer, durante la programación en vivo del reality, que tendrá un nuevo horario de transmisión. El conductor Adolfo Aguilar anunció el pasado 6 de mayo que se realizarían cambios en el horario de emisión que regirá desde este lunes 18 de mayo. Además, reveló que el cambio de horario se debe a un pedido del público y a que el programa de Andrea Llosa, La verdad a prueba, ya no se emitirá más por Panamericana TV.