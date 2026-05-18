La Granja VIP dio a conocer, durante la programación en vivo del reality, que tendrá un nuevo horario de transmisión. El conductor Adolfo Aguilar anunció el pasado 6 de mayo que se realizarían cambios en el horario de emisión que regirá desde este lunes 18 de mayo. Además, reveló que el cambio de horario se debe a un pedido del público y a que el programa de Andrea Llosa, La verdad a prueba, ya no se emitirá más por Panamericana TV.

En este caso, el reality La Granja VIP tomará el lugar del programa de Llosa para así apuntar a un mayor público. El formato hasta el momento ha captado un gran número de seguidores, quienes siguen el reality desde la señal abierta y online.

¿Cuál es el nuevo horario de La Granja VIP?

Según lo anunciado, la Granja VIP se emitirá por Panamericana Televisión en el nuevo horario de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados continuarán en la programación habitual de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.