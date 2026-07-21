La cuenta regresiva ya comenzó. La Velada del Año 6, el espectáculo creado por Ibai Llanos, volverá a reunir a algunos de los streamers y creadores de contenido más populares de habla hispana en una noche donde el boxeo, el entretenimiento y la música compartirán el mismo escenario. Con millones de seguidores pendientes de cada combate, la sexta edición promete convertirse en uno de los eventos digitales más vistos de 2026, consolidando un formato que ha trascendido las plataformas de streaming para convertirse en un fenómeno global. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este esperado evento.

¿Cuándo y a qué hora será La Velada del Año 6?

La cita será el sábado 25 de julio, cuando las luces se enciendan a partir de las 19:00 horas de España (CEST). Aunque la organización no ha establecido una duración exacta, la experiencia de ediciones anteriores permite anticipar una transmisión de varias horas, marcada por peleas, actuaciones musicales y momentos inesperados que suelen extender la jornada hasta la madrugada.

Perú: 12:00 p. m.

Colombia: 12:00 p. m.

Ecuador: 12:00 p. m.

Panamá: 12:00 p. m.

Bolivia: 1:00 p. m.

Venezuela: 1:00 p. m.

Chile: 1:00 p. m.

Paraguay: 1:00 p. m.

Argentina: 2:00 p. m.

Uruguay: 2:00 p. m.

Brasil: 2:00 p. m.

Sevilla volverá a recibir el mayor espectáculo del streaming

Por segundo año consecutivo, el Estadio La Cartuja, en Sevilla, será el escenario elegido para albergar La Velada del Año 6. La elección responde al éxito alcanzado en la edición anterior, cuando el recinto reunió a más de 80.000 asistentes y ofreció las condiciones necesarias para desarrollar un espectáculo de gran magnitud que se prolongó durante toda la noche.

El recinto volverá a recibir a miles de aficionados llegados desde distintos puntos de España y de otros países, quienes vivirán en directo una cartelera protagonizada por reconocidos influencers. Como ya es tradición, cada enfrentamiento combinará rivalidad, preparación física y un ambiente que mezcla deporte con entretenimiento en un formato único.

¿Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo?

Quienes no puedan asistir al estadio tendrán varias opciones para seguir el evento desde cualquier lugar. Ibai Llanos transmitirá La Velada del Año 6 en directo a través de sus canales oficiales de Twitch y YouTube, plataformas desde las que millones de espectadores podrán disfrutar de cada combate, las presentaciones musicales y todas las sorpresas preparadas para la noche.

Además de la emisión oficial, distintos portales especializados realizarán una cobertura minuto a minuto con los resultados de cada pelea, los momentos más comentados, las reacciones en redes sociales y los mejores instantes del espectáculo. Todo está preparado para que La Velada del Año 6 vuelva a romper récords de audiencia y confirme por qué se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año en el universo del streaming.

¿Qué artistas estarán en La Velada del Año 6?

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¿Cuáles son los combates de La Velada del Año 6?