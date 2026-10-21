Lima y Callao se preparan para experimentar un fenómeno astronómico que despertará la curiosidad de quienes observen el cielo. Se trata de los llamados “días sin sombra”, un acontecimiento natural en el que los objetos, las personas y los animales prácticamente dejan de proyectar sombras durante unos instantes debido a la posición del Sol. Este evento se presentará en ambas ciudades cerca del mediodía, siempre que las condiciones del cielo permitan observarlo. Además de llamar la atención por su particular efecto, el fenómeno permite conocer cómo se relaciona la posición del astro con la ubicación geográfica. Sin embargo, también es importante tomar precauciones frente a la radiación solar. A continuación, te contamos a qué hora ocurrirán los días sin sombra, por qué se producen y qué medidas debes considerar para observarlos.

¿A QUÉ HORA DESAPARECERÁN LAS SOMBRAS EN LIMA Y CALLAO?

Según Asismet, con fechas contrastadas en la plataforma astronómica Stellarium, el fenómeno se presentará el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026. El horario previsto será entre las 11:50 y las 11:52 de la mañana, aunque puede variar ligeramente según la ubicación. En ese momento, los rayos solares incidirán casi verticalmente sobre el suelo.

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL DÍA SIN SOMBRA?

Este acontecimiento, conocido como “paso cenital del Sol”, sucede cuando el astro alcanza una posición directamente encima de una localidad, a 90 grados respecto del horizonte. Debido a esa alineación, los rayos llegan perpendicularmente a la superficie y las sombras de los objetos verticales se reducen al mínimo. Este fenómeno ocurre en las regiones intertropicales y puede presentarse dos veces al año en cada localidad.

¿OTRAS CIUDADES DEL PERÚ HAN PRESENCIADO ESTE FENÓMENO?

En enero de 2026, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) anunció el inicio de la primera temporada anual de pasos cenitales en el país. El recorrido comenzó cerca de la frontera con Chile y avanzó por distintas zonas hasta el 19 de marzo.

Ciudades como Tacna, Iquitos y Tumbes lo presenciaron, al igual que Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo, según recoge la plataforma Infobae.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTE FENÓMENO PARA LA CIENCIA?

Hace más de 2.200 años, el matemático y astrónomo griego Eratóstenes aprovechó este fenómeno para calcular la circunferencia terrestre. Comparó las sombras de una vara en Alejandría y Siena y utilizó las diferencias observadas para realizar sus cálculos. Actualmente, este acontecimiento permite explicar conceptos astronómicos y físicos, así como comprender la relación entre la posición del Sol y la superficie terrestre.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBES TOMAR PARA OBSERVAR ESTE FENÓMENO?

La incidencia directa de los rayos solares puede aumentar la exposición a la radiación ultravioleta, por lo que es importante protegerse durante la observación. Se recomienda seguir estas medidas:

Aplicar protector solar para reducir el riesgo de daños en la piel.

Mantenerse hidratado durante las horas de mayor exposición al calor.

Elegir un espacio abierto con cielo despejado para apreciar el fenómeno y evitar mirar directamente al Sol.

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