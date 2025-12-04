Han pasado ya más de 14 años desde que este sistema de transporte masivo que conecta 11 distritos de la capital a través de 26 estaciones y 34 kilómetros de recorrido, figura operativo para beneficiar a miles de personas diariamente. Al respecto, hoy te contamos que los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao mejorarán su frecuencia, y ello buscando evitar aglomeraciones en estaciones durante las fiestas de fin de año, tal y como lo confirma la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tras coordinarlo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

SE INCREMENTA EL NÚMERO DE VIAJES EN LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO POR FIESTAS DE FIN DE AÑO

Llega el fin de año, y con ello la celebración de unas fiestas que traen consigo mayores movilizaciones, y por ende creciente demanda de usuarios que abordan los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

Al respecto, la ATU en coordinación con el MTC, ha decidido imponer medida a partir de la cual, y desde el 1 de diciembre, se incrementa el número de viajes y busca mejorar la frecuencia de dicho sistema de transporte masivo a través de la programación de estos horarios durante los 7 días de la semana:

De lunes a viernes de 9 a.m. a 4.30 p.m. y de 8 a 10 p.m.

- 82 viajes la primera semana

- 90 viajes la segunda semana

- 110 viajes la tercera semana

- 136 viajes la cuarta semana

- 90 viajes la quinta semana

Sábados de 5 a.m. a 10 p.m.

- 154 viajes la primera semana

- 168 viajes la segunda semana

- 172 viajes la tercera semana

- 168 viajes la cuarta semana

Domingos de 5.30 a.m. a 10 p.m.

- 106 viajes la primera semana

- 162 viajes la segunda semana

- 200 viajes la tercera semana

- 116 viajes la cuarta semana

“Esta medida que rige durante el mes de diciembre, tiene como principal objetivo evitar aglomeraciones en las estaciones durante los días laborables en hora valle y mejorar la oferta de viajes los fines de semana”, refiere la ATU mediante nota de prensa donde además puntualiza que la programación de viajes adicionales a través del servicio brindado por parte de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, “permitirá reducir los intervalos de paso y, en consecuencia, los tiempos de espera de los usuarios para abordar los trenes”.

ESTO SE SABE SOBRE POSIBLE AUMENTO DE TARIFAS PARA ABORDAR LOS TRENES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

La demanda de usuarios de la Línea 1 se incrementa de manera constante, haciendo que todo se perciba desbordado, y a partir de ello, hoy genere cierta controversia el hecho de que las tarifas de pasajes termine aumentando hacia el 2026.

De esta forma lo ha dado a conocer Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del MTC, y ante las cámaras de Andina, revelando que se viene evaluando la posibilidad de incrementarlas a fin de ampliar capacidad de servicio e infraestructura mediante la cual los usuarios reciban tanto rapidez de atención como seguridad y eficiencia.

Durante el III Foro: “Ciudades inteligentes: metros y trenes de cercanía para Lima”, el representante de dicha entidad de Gobierno expresó que “vamos a requerir un aumento tarifario, obviamente en términos razonables, que la población va a aceptar”.

Cabe resaltar, que a la fecha el viaje en Línea 1 del Metro, asciende a un costo de S/1.50 para pasajeros de manera general, y 0.75 céntimos dirigido a escolares, universitarios y alumnos de institutos superiores, reflejándose así montos menores si los comparamos con lo puede invertirse haciendo uso del Metropolitano y corredores complementarios.

A propósito de la mejora del servicio brindado por parte de dicho sistema de transporte que moviliza diariamente a más de 600 mil personas, y con intervalo de circulación de tres minutos en hora punta, resulta importante destacar que PROINVERSIÓN viene avanzando en la formulación referente a su ampliación, llevando a cabo así una revisión exhaustiva de los estudios técnicos presentados por parte del concesionario, y todo ello en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, y también el MTC.