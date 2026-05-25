Sedapal anunció cortes temporales del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima para este lunes 25 y martes 26 de mayo, como parte de trabajos de mantenimiento programados como limpieza de reservorios, empalmes y reparación de tuberías. Dichas obras buscan mejorar el sistema de abastecimiento en diferentes sectores de la capital. Ante esta situación, recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación y verificar su número de suministro para realizar consultas o reportar inconvenientes. Asimismo, precisó que las interrupciones tendrán horarios diferenciados según cada zona afectada. Por otro lado, indicó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluidas las obras. Por ello, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante sus canales oficiales, donde se detallan los distritos comprometidos, las razones de los cortes y los horarios previstos para la reposición del agua potable.

Estos son los distritos y los horarios en el que se realizarán los cortes de agua para que la población tome sus precauciones

Los cortes de agua responden a los trabajos de limpieza de reservorios y empalmes para mantenimiento y mejora del servicio.

Lunes 25 de mayo

Puente Piedra

Zonas: sectores específicos de Zapallal y áreas cercanas.

Horario: entre 8:00 a. m. y hasta 5:00 p. m. aproximadamente.

Martes 26 de mayo

Chorrillos

Zonas: Urbanización La Campiña (4.ª zona) y sectores comprendidos entre av. El Sol, av. Guardia Civil y av. Guardia Peruana.

Horario: 12:00 m. a 11:00 p. m.

Lince

Zonas: área del Cercado entre av. Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jirón Risso.

Horario: 12:00 m. a 11:00 p. m.

San Antonio de Huarochirí

Zonas: Alto Paraíso de Cajamarquilla, Paraíso de Cajamarquilla, Señor de Huanca, 13 de diciembre, 28 de noviembre, El Mirador de Cajamarquilla, entre otras asociaciones.

Horario: 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

¿Qué otras obras por parte de Sedapal ya se vienen concluyendo cuya población espera con muchas expectativas?

Hasta la fecha, Sedapal mantiene en ejecución diversas obras de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, algunas de las cuales ya presentan entregas parciales y avances superiores al 85%. Estas son:

Nueva Rinconada Etapa 1 – Frente 2 en Lima Sur: registra un avance superior al 85%. Se recibió entregas parciales de obras culminadas. Beneficiará a sectores de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

registra un avance superior al 85%. Se recibió entregas parciales de obras culminadas. Beneficiará a sectores de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Agua y alcantarillado en Incahuasi–Pampas de Comas: registra el 94% de avance y se encuentra cerca de su culminación.

registra el 94% de avance y se encuentra cerca de su culminación. Ampliación de servicios de agua y alcantarillado en Cieneguilla: avance aproximado del 93%.

avance aproximado del 93%. Intervenciones complementarias en Santa Rosa y Ancón: avance aproximado al 89%.

Conoce los otros sectores que Sedapal viene trabajando para concluir los trabajos en unos meses para el beneficio de la población

Sedapal viene ejecutando principalmente proyectos de ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y rehabilitación de infraestructura existente. Estos son los distritos que presentan brechas históricas de acceso a estos servicios:

Puente Piedra y Carabayllo: se impulsa la ampliación de servicios de agua y alcantarillado y la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

se impulsa la ampliación de servicios de agua y alcantarillado y la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Comas, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y Ventanilla: trabajos de rehabilitación y modernización de redes de agua y desagüe para mejorar la continuidad y calidad del servicio.

trabajos de rehabilitación y modernización de redes de agua y desagüe para mejorar la continuidad y calidad del servicio. Renovación de infraestructura sanitaria: existe retrasos en algunos trabajos de Lima Norte debido a interferencias con redes de gas, electricidad y ocupación de áreas públicas. Estos factores afectan el cronograma de ejecución.

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