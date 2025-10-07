Como parte de la conmemoración al Combate de Angamos, una fecha trascendental y especial en nuestra historia, este miércoles 8 de octubre será feriado a nivel nacional. En ese contexto, varios ciudadanos se preguntan si el BCP, BBVA, Interbank y Banco de la Nación atenderán durante estas fechas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles sobre la atención de los bancos en esta jornada.

HORARIOS DE BANCOS PARA ESTE MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

El Banco de Crédito del Perú (BCP): El miércoles 8 de octubre no habrá atención en sus sucursales debido al feriado nacional. Sin embargo, los clientes podrán seguir realizando sus operaciones habituales a través de la banca por internet, la aplicación móvil y los cajeros automáticos. La atención en las sucursales se reanudará el jueves 9 de octubre. El BCP instó a sus usuarios que necesitan realizar alguna operación, utilizar los canales digitales disponibles durante el feriado.

BBVA: Este banco ha informado que sus agencias estarán cerradas al público este miércoles 8 de octubre debido al feriado por el “Combate de Angamos”. Por ello, recomiendan a sus usuarios utilizar los canales digitales y los cajeros automáticos para realizar transferencias, pagos y retiros de dinero durante este periodo. Es una buena oportunidad para aprovechar los servicios en línea y asegurarte de que tus operaciones se realicen sin contratiempos.

Interbank: La entidad bancaria ha comunicado que sus agencias a nivel nacional permanecerán cerradas el 8 de octubre por el feriado. Sin embargo, los usuarios podrán seguir realizando operaciones a través de la aplicación móvil, la banca por internet y los cajeros automáticos. La entidad recomienda utilizar estos canales para acceder a fondos y realizar transacciones de manera segura y conveniente durante el feriado.

Banco de la Nación (BN): Esta entidad financiera ha comunicado que este miércoles 8 de octubre no habrá atención en sus agencias por el feriado. Sin embargo, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y la banca móvil para llevar a cabo sus operaciones habituales. La atención en las oficinas se reanudará el jueves 9 de octubre, por lo que estarán a disposición los servicios digitales durante el feriado para realizar tus transacciones sin inconvenientes.

¿Abrirán los bancos de Lima por feriado este 8 de octubre? Revisa los horarios en el BCP, Interbank, BBVA y más. (Foto: composición GEC)

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL BCP, INTERBANK, BBVA Y BANCO DE LA NACIÓN?

A continuación, te presentamos los números telefónicos de estas entidades financieras para que puedan disponer de ellas en caso lo vean necesario:

BCP: (01) 3119898

Banco de la Nación: (0800) 10700

BBVA: (01) 595-0000

Interbank: (01) 3119000

QUÉ DEBES SABER SOBRE EL COMBATE DE ANGAMOS

Transcurren los meses en 2025, y llega el décimo donde millones de peruanos volverán a gozar de día libre puntual tras la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, producto de la evocación de uno de los Combates Navales más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia marítima de las naciones ocurrido hace casi 150 años.

Teniendo enfrentados a Perú y Chile en el marco de la Guerra del Pacífico, la heroica epopeya iniciada el 30 de setiembre de 1879 cuando la División Naval integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac, “zarpa hacia el sur en demanda de Iquique a donde arriban el 1° de octubre“, marca el comienzo de un conflicto que continúa generando relevancia, y te cuenta a la vez la historia acerca del popular ‘Caballero de los Mares’ por el cual es feriado nacional este miércoles 8.