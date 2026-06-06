Por José Templo

Miles de ciudadanos acudirán este domingo 7 de junio a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una jornada que movilizará a personas desde distintos puntos de Lima y Callao. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar inconvenientes durante el proceso electoral, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció horarios especiales para diversos servicios de transporte público. Las medidas alcanzan al Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro, que reforzarán o adecuarán sus operaciones para atender la mayor demanda de pasajeros. Además, se informó cómo funcionarán los buses alimentadores, el servicio nocturno Lechucero, los taxis autorizados, Aerodirecto y el transporte regular durante esta fecha clave para el país. Conoce los horarios establecidos para cada servicio y planifica con anticipación tu traslado para ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.

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