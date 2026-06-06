Miles de ciudadanos acudirán este domingo 7 de junio a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una jornada que movilizará a personas desde distintos puntos de Lima y Callao. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar inconvenientes durante el proceso electoral, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció horarios especiales para diversos servicios de transporte público. Las medidas alcanzan al Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro, que reforzarán o adecuarán sus operaciones para atender la mayor demanda de pasajeros. Además, se informó cómo funcionarán los buses alimentadores, el servicio nocturno Lechucero, los taxis autorizados, Aerodirecto y el transporte regular durante esta fecha clave para el país. Conoce los horarios establecidos para cada servicio y planifica con anticipación tu traslado para ejercer tu derecho al voto sin contratiempos.

¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS DEL METROPOLITANO DURANTE LA SEGUNDA VUELTA?

El Metropolitano operará con una programación diferenciada para atender la demanda de usuarios que se trasladarán a sus centros de votación.

Los servicios regulares A, B y C estarán disponibles desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. En tanto, el Expreso 1 funcionará entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., mientras que el Expreso 5 atenderá desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por su parte, los buses alimentadores extenderán sus operaciones hasta las 11:00 de la noche para facilitar el retorno de los pasajeros a sus destinos.

Asimismo, el servicio nocturno Lechucero mantendrá su horario habitual durante el viernes y sábado, operando desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Metropolitano. (Foto: Andina)

¿CÓMO OPERARÁN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS?

Los corredores complementarios mantendrán sus recorridos habituales, aunque contarán con un horario especial para la jornada electoral.

Según lo informado, las unidades prestarán servicio desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. De esta manera, los usuarios tendrán una amplia cobertura de transporte durante gran parte del domingo.

Foto: Andina

¿QUÉ HORARIO TENDRÁN LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO?

La Línea 1 funcionará desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. y contará con 350 recorridos durante la jornada. Además, la frecuencia de paso de los trenes variará según el horario.

Por su parte, la Línea 2 operará de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche y realizará cerca de 290 recorridos.

Metro de Lima. | Foto: Difusión.

¿QUÉ PASARÁ CON EL AERODIRECTO, EL TRANSPORTE REGULAR Y LOS TAXIS?

Los servicios de Aerodirecto continuarán operando sin cambios en sus rutas ni en sus horarios acostumbrados.

Por otro lado, el transporte regular estará disponible desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, aunque la cantidad de unidades dependerá de la demanda que se registre durante el día.

En cuanto a los taxis autorizados, estos podrán brindar atención de manera ininterrumpida durante las 24 horas, ofreciendo una alternativa adicional de movilidad para quienes necesiten desplazarse durante la jornada electoral.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN TOMADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE?

La ATU señaló que implementó medidas para asegurar la continuidad del servicio durante las elecciones. Entre ellas figura la organización de turnos para los conductores, permitiéndoles cumplir con sus labores y acudir a votar. Además, la entidad solicitó a las autoridades electorales brindar facilidades para que el personal de transporte pueda ejercer su derecho al sufragio.

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