Noviembre de 2026 trae uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario lunar. Se trata de la Luna del Castor, un plenilunio que forma parte de las superlunas previstas para este año y despierta el interés de los aficionados a la observación del cielo. Este acontecimiento permite apreciar al satélite natural con un brillo y tamaño superiores a los habituales, debido a su cercanía con la Tierra. Además, marca la cuenta regresiva para otro espectáculo astronómico que llegará en diciembre, antes de las celebraciones navideñas. La última superluna del año promete convertirse en uno de los eventos más destacados por su proximidad con nuestro planeta. A continuación, te contamos cuáles son los horarios de la Luna del Castor en Perú, por qué recibe esta denominación y cuándo llegará la última superluna de 2026.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER LA LUNA DEL CASTOR EN PERÚ?

La Luna del Castor alcanzó su fase llena el martes 24 de noviembre a las 9.53 a. m., según el Observatorio Naval de Estados Unidos. Las oportunidades para observarla fueron el anochecer del lunes 23 y la noche del martes 24, siempre que el cielo estuviera despejado.

Los horarios variaron según la ciudad:

Lima: apareció por el noreste a las 5.31 p. m. del lunes 23, se ocultó a las 5.15 a. m. del martes y volvió a salir a las 6.38 p. m.

apareció por el noreste a las 5.31 p. m. del lunes 23, se ocultó a las 5.15 a. m. del martes y volvió a salir a las 6.38 p. m. Cusco: registró su primera salida a las 5.13 p. m. del lunes y volvió a aparecer a las 6.20 p. m. del martes 24.

La NASA incluyó este plenilunio entre las superlunas de 2026 porque coincidió con el perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Esta posición permite apreciar el satélite ligeramente más grande y brillante, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ SE LLAMA LUNA DEL CASTOR?

El nombre tiene su origen en los almanaques norteamericanos y está relacionado con el comportamiento de estos animales durante noviembre, cuando comienzan a prepararse para el invierno del hemisferio norte.

De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Maryland, los castores aprovechan este periodo para refugiarse después de reunir suficientes provisiones para afrontar los meses más fríos. Sin embargo, existe otra explicación histórica vinculada con las actividades de caza.

Esta segunda interpretación señala que noviembre era una temporada en la que se capturaban estos roedores para aprovechar sus pieles antes de que los pantanos quedaran congelados por las bajas temperaturas.

¿CUÁNDO SERÁ LA ÚLTIMA SUPERLUNA DE 2026 EN PERÚ?

La última superluna del año llegará el miércoles 23 de diciembre a las 8.28 p. m., hora peruana. Conocida como Luna Fría por su relación con el invierno boreal, aparecerá en Lima desde las 6.28 p. m. por el noreste y volverá a salir el jueves 24 a las 7.33 p. m.

Según EarthSky, alcanzará una distancia mínima de 356.740 kilómetros respecto a la Tierra, convirtiéndose en la superluna más cercana de 2026. Un fenómeno de características similares ocurrió en 1996 y no volvería a repetirse hasta 2045.

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