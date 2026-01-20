‘Mande quien mande’ vuelve este miércoles 21 de enero a la 1:40 p.m. a las pantallas de los peruanos. El formato regresa con una nueva conducción. La publicidad compartida por el programa indicaba que una nueva persona se uniría a la Carlota en el formato de la tarde. La gran sorpresa resultó ser Laura Huarcayo, quien regresa a la TV peruana estelar luego de varios años. Muchos usuarios recordaron el trabajo de la exmodelo como presentadora en “Lima Limón” otro formato que Huarcayo condujo del 2004 al 2011. Sin embargo, no será la única adición. Al momento no se conoce la identidad del tercer y nuevo conductor. No te pierdas el estreno del programa con Laura Huarcayo y la Carlota de lunes a viernes a la 1:40 p.m. por la señal de América televisión.