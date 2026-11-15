Metropolitano anuncia horario especial del Lechucero por la misa del papa León XIV en Las Palmas | Composición EC: Andina / EFE
Metropolitano anuncia horario especial del Lechucero por la misa del papa León XIV en Las Palmas | Composición EC: Andina / EFE
Por José Templo

Miles de fieles se preparan para asistir a la última misa del papa León XIV en el Perú, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Ante la gran cantidad de personas que se movilizarán durante la madrugada, el Metropolitano anunció cambios en el funcionamiento de algunos de sus servicios para facilitar el traslado de los pasajeros. Entre las medidas figura la ampliación del horario del Lechucero, así como modificaciones en uno de sus alimentadores y el cierre temporal de varias estaciones durante la mañana. Estas disposiciones buscan facilitar los desplazamientos y mantener informados a los usuarios sobre los cambios durante la jornada. Conoce desde qué hora funcionará el servicio nocturno, cuáles serán sus paradas y qué estaciones dejarán de atender temporalmente.

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