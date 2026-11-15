Miles de fieles se preparan para asistir a la última misa del papa León XIV en el Perú, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Ante la gran cantidad de personas que se movilizarán durante la madrugada, el Metropolitano anunció cambios en el funcionamiento de algunos de sus servicios para facilitar el traslado de los pasajeros. Entre las medidas figura la ampliación del horario del Lechucero, así como modificaciones en uno de sus alimentadores y el cierre temporal de varias estaciones durante la mañana. Estas disposiciones buscan facilitar los desplazamientos y mantener informados a los usuarios sobre los cambios durante la jornada. Conoce desde qué hora funcionará el servicio nocturno, cuáles serán sus paradas y qué estaciones dejarán de atender temporalmente.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO ESPECIAL DEL LECHUCERO POR LA MISA DEL PAPA?

El servicio nocturno del Metropolitano ampliará su horario para funcionar desde las 11:30 pm del domingo 15 hasta las 5:00 am del lunes 16 de noviembre.

La medida también modificará el recorrido del alimentador Próceres, que llegará solamente hasta la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en la avenida Guardia Civil. Por su parte, los demás alimentadores de Matellini continuarán operando con normalidad.

¿QUÉ ESTACIONES RECORRERÁ EL SERVICIO LECHUCERO?

Durante su horario especial, los buses del Lechucero pasarán por las siguientes 12 estaciones:

Naranjal.

Izaguirre.

Tomás Valle.

UNI.

Castilla.

Jirón de la Unión.

Canadá.

Angamos.

Ricardo Palma.

Balta.

Bulevar.

Matellini.

¿QUÉ ESTACIONES DEL METROPOLITANO CERRARÁN EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE?

El servicio regular también tendrá modificaciones durante la mañana del lunes. Entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. se suspenderá temporalmente la atención en siete estaciones:

Balta.

Bulevar.

Estadio Unión.

Escuela Militar.

Terán.

Rosario de Villa.

Matellini.

La medida responde al operativo de seguridad desplegado en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, donde el pontífice celebrará su última misa en el país.

Ante estas modificaciones, el Metropolitano recomendó a los pasajeros planificar sus viajes y mantenerse atentos a los avisos sobre posibles cambios en sus rutas y estaciones, según informa La República.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA ÚLTIMA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN PERÚ?

El papa León XIV celebrará su última misa en el Perú este lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Se espera la participación de más de 1,2 millones de fieles para acompañar al pontífice en esta celebración. La ceremonia marcará el cierre de su visita apostólica al país, durante la cual recorrió Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participó en actividades religiosas y encuentros con la población.

Debido a la cantidad de asistentes prevista, las autoridades han coordinado medidas de seguridad, transporte y atención para organizar la llegada de los creyentes. Asimismo, se establecerán controles de acceso y restricciones vehiculares en los alrededores. Una vez concluida la misa, el sumo pontífice se trasladará a la Base Aérea del Callao, desde donde partirá rumbo a Roma, poniendo fin a su visita al Perú.

VIDEO RECOMENDADO: