A solo pocas horas para que inicie oficialmente el Miss Grand International 2025, millones de personas en el mundo se mantienen a la expectativa por saber quién será la sucesora de Christine Juliane Opiaza de Filipinas. En esta oportunidad, el certamen de belleza se lleva a cabo en Tailandia, país que no ha ganado ninguna corona de MGI hasta el momento, a pesar de haber tenido representantes exitosas. Por su parte, el Perú, representada por Flavia López, ha ganado mucha popularidad internacional en las últimas semanas y se perfila como una de las candidatas a llevarse el máximo trofeo. En tanto, los seguidores se preguntan en las redes sociales cuál será la fecha y el canal que transmitirá el concurso de belleza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA Y CUANDO INICIA EL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

La gala final del Miss Grand International 2025 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el majestuoso MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Este importante evento iniciará las 7.00 a. m. (hora peruana) y contará con la participación de 77 países y territorios. Es importante mencionar que la fecha seleccionada pondrá fin a varias semanas de actividades oficiales y marcará el cierre del reinado de la filipina Christine Opiaza, actual Miss Grand International 2024, quien asumió la corona tras la renuncia de Rachel Gupta, sucediendo así a la peruana Luciana Fuster.

¿DÓNDE VER EN EN VIVO LA FINAL DEL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

Quienes no deseen perderse la espectacular final del Miss Grand International 2025 deben saber que podrán seguir en directo a través del canal GrandTV en YouTube. De esta manera, los seguidores de todos los países tendrán acceso sin restricciones a la plataforma al momento de la transmisión. Además, otras de las redes sociales, como Instagram y Facebook, se encargarán de publicar las últimas novedades del concurso de belleza. Así, este será una gran oportunidad de ver a Flavia López, representante peruana, en uno de los escenarios de bellezas más importantes del mundo mostrando su talento frente a miles personas.

¿CÓMO VOTAR POR FLAVIA LÓPEZ EN LA FINAL DEL MISS GRAND INTERNATIONAL 2025?

Previo a la final del Miss Grand International 2025, la representante peruana, Flavia López, tuvo un lamentable accidente a la rodilla tras sufrir una caída. A pesar de que estuvo varios días utilizando muletas y recibiendo constante atención médica, la modelo logró reponerse del incidente y se encuentra lista para la ceremonia de este fin de semana.

Es así que, para apoyarla rumbo a la final, los fans deben ingresar a la plataforma oficial del MGI, dirigirse a la sección de concursantes, buscar la foto de Flavia López, Miss Grand Perú, y dar clic en “Vote”. Cabe mencionar que cada voto tiene un valor de 35 baht tailandeses, lo que equivale a algo más de 1 dólar estadounidense o aproximadamente 3,70 soles peruanos.