El camino hacia la Copa del Mundo entra en su etapa más emocionante. La Selección de Brasil, una de las grandes favoritas para levantar el trofeo en Norteamérica, presentará de manera oficial su lista definitiva de 26 jugadores. La expectativa en todo el continente es absoluta, no solo por conocer a las nuevas joyas elegidas por el estratega italiano Carlo Ancelotti, sino por resolver la gran incógnita que paraliza al fútbol mundial: ¿estará Neymar en la nómina final? Aquí te contamos la hora exacta en la que se anunciará la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026.

¿A qué hora se anuncia la lista de convocados de Brasil en Perú?

El anuncio oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) está programado para hoy, lunes 18 de mayo, a las 16:00 horas (horario de Brasilia).

Para los aficionados y la prensa en territorio peruano, la convocatoria de Brasil se podrá seguir en vivo a partir de las 14:00 horas (hora de Perú). La transmisión del evento se realizará a través de los canales oficiales de la CBF en plataformas digitales y redes sociales.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: Horarios en el mundo

Si te encuentras fuera del territorio peruano o deseas conocer el impacto del anuncio en otros países de la región, revisa la guía de horarios:

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Brasil, Argentina y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas México: 13:00 horas

¿Jugará Neymar el Mundial 2026? La gran duda de Carlo Ancelotti

El nombre de Neymar acapara todas las miradas en la previa del anuncio. A pesar de haber integrado la prelista de convocados y de haber mostrado públicamente su deseo de vestir la ‘Verdeamarela’ —reapareciendo recientemente con indumentaria de la selección en el torneo local con el Santos—, su estado físico sigue generando debate.

Carlo Ancelotti ha mantenido bajo estricto recelo la decisión final. Para Brasil, que busca romper una racha de 24 años sin coronarse campeona del mundo, contar con la experiencia del ’10′ es una carta vital, siempre y cuando responda a las máximas exigencias del torneo que arrancará formalmente este 11 de junio.

¡Toda la razón! Te armé los subtítulos pero te dejé con las ganas de ver los nombres clave para meter en el artículo.

La FIFA y la CBF mantienen la lista completa de 55 en reserva (como suele pasar con las provisionales), pero la prensa brasileña ya filtró los 54 nombres principales que la integran.

Aquí tienes el bloque completo con el H2 y los nombres ordenados por posición, listo para copiar y pegar en tu nota:

Los nombres de la prelista de 55 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Aunque Carlo Ancelotti reducirá la nómina a 26 futbolistas, estos son los nombres que integraron la lista provisional de 55 jugadores enviada a la FIFA, destacando el regreso de Neymar y la fuerte presencia de figuras de las ligas europeas y el Brasileirão: