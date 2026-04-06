Por Kenyi Peña Andrade

Con las Elecciones Generales 2026 cada vez más cerca, más de 27 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas en una jornada que definirá de manera simultánea al presidente, sus vicepresidentes, los representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En el caso de la presidencia, si ningún candidato logra más del 50 % de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor apoyo, programada para el mes de junio. Ante este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha hecho un llamado a la población para ejercer su voto de manera responsable: consultando información verificada, dialogando con familiares y amigos, y utilizando los canales oficiales disponibles. Dentro de las dudas más recurrentes entre los electores se encuentra el horario máximo para sufragar. A continuación, te detallamos todo lo que debes conocer sobre este aspecto clave del proceso electoral.