La tensión regresa al set de “El valor de la verdad”. Tras la polémica participación de Greissy Ortega, ahora es el turno de su hermana Milena Zárate, quien ocupará el sillón rojo para contar su versión sobre los conflictos familiares, así como pasajes de su vida sentimental que, según adelantó la producción, serán revelados sin reservas.

El episodio promete mantener en vilo a los televidentes, pues las primeras imágenes del avance muestran a la cantante colombiana recordando fuertes discusiones con Greissy y refiriéndose a su cercanía con el exboxeador Jonathan Maicelo, relación que en su momento generó gran controversia. A continuación, te contamos cuándo y dónde ver este episodio.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EPISODIO DE MILENA ZÁRATE EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

La esperada aparición de Milena Zárate se transmitirá este domingo 31 de agosto a las 10:00 p.m. a través de la señal de Panamericana Televisión. Quienes no puedan seguirlo en directo por televisión también tendrán la opción de verlo en el canal oficial del programa en YouTube, donde estará disponible de manera íntegra. Con esta edición, la producción busca repetir el gran impacto de la entrega anterior protagonizada por Greissy Ortega.

Foto: El Valor de la Verdad (YouTube)

¿DE QUÉ TEMAS HABLARÁ MILENA ZÁRATE EN EL SILLÓN ROJO?

El adelanto lanzado por el programa reveló que Milena hablará de disputas pasadas con su hermana, incluso una pelea que ambas protagonizaron en plena vía pública. Además, mencionará al exboxeador Jonathan Maicelo, con quien aceptó haber tenido encuentros a pesar de que él ya estaba casado con Débora Luna.

“Me dijo que ella era la esposa de Maicelo, que llevaban casados muchos años, y me preguntó si era verdad que yo tenía una relación con él. Le mentí, sí”, manifestaba Milena en el avance. También agregó: “Yo le estaba dando entrada, había pasado un beso y algunas cosas. Él siempre iba y yo salía en la moto con él”.

Estas declaraciones anticipan un programa cargado de confesiones que, según la producción, traerá “verdades incómodas y videos reveladores”.

¿MILENA ZÁRATE RESPONDERÁ A LO QUE DIJO GREISSY ORTEGA?

La presencia de Milena en el sillón rojo llega apenas una semana después de que Greissy respondiera afirmativamente a preguntas como: “¿Agrediste a Milena Zárate?”, “¿Odias a Milena Zárate?” o “¿Te secuestraron en el departamento de Milena?”. Estas afirmaciones dejaron la puerta abierta para que la bailarina y cantante dé su propia versión de los hechos.

La producción del programa lo dejó claro en su anuncio: “Greissy ya habló, pero Milena Zárate no piensa quedarse callada”. Con esta premisa, se espera que la artista responda directamente a las acusaciones de su hermana y exponga su perspectiva sobre la conflictiva relación que han mantenido durante años.

¿QUIÉN ES MILENA ZÁRATE?

A sus 36 años, Milena Zárate ha forjado una carrera en el espectáculo peruano como bailarina, actriz y cantante. Ha participado en programas de gran sintonía como “El Gran Show” y “Bailando por un Sueño,” demostrando su versatilidad artística.

Su vida personal también ha estado bajo los reflectores, especialmente por su relación con el comediante Edwin Sierra, con quien tuvo una hija, historia que en su momento ocupó titulares en la prensa de espectáculos, según recuerda RPP.