Por Redacción EC

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que genera diversas dudas entre los ciudadanos, especialmente sobre el funcionamiento de supermercados y centros comerciales durante el feriado. En ese contexto, muchos peruanos buscan conocer los horarios de atención para organizar sus compras o actividades con anticipación. Por lo general, las principales cadenas de supermercados mantienen horarios especiales, que pueden variar según la ubicación y la demanda esperada. En el caso de los centros comerciales, algunos optan por abrir en horario reducido, mientras que otros operan con normalidad, dependiendo de sus políticas internas. Asimismo, es común que los establecimientos gastronómicos y de entretenimiento sí atiendan al público, al tratarse de una fecha con alta afluencia de visitantes. Las autoridades y empresas recomiendan verificar los canales oficiales de cada local antes de acudir, a fin de evitar contratiempos. También se sugiere considerar que el flujo de personas puede incrementarse durante estas fechas, especialmente en horas pico. De esta manera, informarse previamente permite planificar mejor las actividades durante el feriado.