Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que genera diversas dudas entre los ciudadanos, especialmente sobre el funcionamiento de supermercados y centros comerciales durante el feriado. En ese contexto, muchos peruanos buscan conocer los horarios de atención para organizar sus compras o actividades con anticipación. Por lo general, las principales cadenas de supermercados mantienen horarios especiales, que pueden variar según la ubicación y la demanda esperada. En el caso de los centros comerciales, algunos optan por abrir en horario reducido, mientras que otros operan con normalidad, dependiendo de sus políticas internas. Asimismo, es común que los establecimientos gastronómicos y de entretenimiento sí atiendan al público, al tratarse de una fecha con alta afluencia de visitantes. Las autoridades y empresas recomiendan verificar los canales oficiales de cada local antes de acudir, a fin de evitar contratiempos. También se sugiere considerar que el flujo de personas puede incrementarse durante estas fechas, especialmente en horas pico. De esta manera, informarse previamente permite planificar mejor las actividades durante el feriado.

Horarios de Supermercados

Plaza Vea, Metro y Tottus: De 8:00 horas a 22:00 horas, en todas tiendas.

Vivanda: Abierto de 8:00 horas a 22:00 horas en todos sus locales.

Makro: De 7:30 horas a 21:00 horas en todas sus tiendas.

Wong: En Lima, de 7:00 horas a 22:00 horas; en Trujillo, de 8:00 horas a 22:00 horas.

Mass: Atenderá de 7:00 horas a 22:00 horas.

Horarios de Centros Comerciales





Jockey Plaza: 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Plaza Norte y Mall del Sur: 10:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Real Plaza y La Rambla: De 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Larcomar: 6:00 horas a 22:00 horas el 1 y 2 de mayo.

Mall Aventura: Las tiendas abrirán de 10:00 horas a 22:00 horas; los restaurantes lo harán de 11:00 horas a 23:00 horas.

Mallplaza: 7:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

MegaPlaza: 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Plaza San Miguel y Minka: De 10:00 horas a 22:00 horas funcionando en el horario de siempre.

Frases cortas por el Día del Trabajador

Tu trabajo es la semilla del progreso. ¡Sigue adelante! ¡Feliz Día del Trabajador!

Cada esfuerzo cuenta y cada logro inspira. ¡Feliz Día del Trabajador!

El trabajo duro siempre da frutos. ¡Celebra tus logros hoy!

Eres capaz de lograr grandes cosas con tu esfuerzo. ¡Feliz Día del Trabajador!

Hoy es un día para recordar que tu trabajo tiene un impacto en el mundo.

Cada día de trabajo es un paso hacia tus sueños. ¡Feliz Día del Trabajador!

Tu dedicación es inspiradora. ¡Sigue construyendo un futuro brillante!

El trabajo es la base de los grandes logros. ¡Celebra tu esfuerzo hoy! ¡Feliz Día del Trabajador!

Que este Primero de Mayo te motive a seguir creciendo y alcanzando tus metas.

Tu trabajo no solo construye tu vida, sino también el mundo. ¡Feliz Día del Trabajador!