El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Lurigancho (7.00 a. m. hasta 7.00 p. m)
- Asoc. San Valentín
- Asoc. Señor de la Exaltación
- Prog. de Viv. El Bosque
- Lotización Urb. Nivería I etapa
- Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
- Prog. de Viv. Mantaro
- Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
- Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa
- Asoc. San Francisco de Chambala
- Los Rosales de Chambala
- Lotización Curva de Chambala
- Asoc. Los Portales de Nivería
- Asoc. Cajamarquilla
- Asoc. Milenio
- Asoc. Los Claveles
- Asoc. Los Alisos
- Urb. Los Aviadores I y II
- Virgen del Buen Paso
- Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
- Urb. Villa del Mantaro
- A.H. Pampas Los Olivares
- Villa Leticia
- Asoc. Señor de Muruhuay
- A.H. Las Praderas de Huachipa
- Asoc. Viv. Hubert Lanssier
Ate (8.00 a. m. hasta 8.00 p. m)
- A.H. Huaycán zona X UCV-239
- Talleres 30 de abril
- P.J. 1, 2, 3, 4
- Calle 2, 3, 4
Independencia (12:00 m. hasta 8.00 p. m)
- A.H. El Volante I etapa
- A.H. El Volante II etapa
- A.H. El Volante III etapa
Lurigancho (1:00 p. m. hasta 11.50 p. m)
- Asoc. Señor de la Exaltación
- Prog. de Viv. El Bosque
- Lotización Urb. Nivería I Etapa
- Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
- Prog. de Viv. Mantaro
- Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
- Prog. de Viv. El Sol de Chambala I Etapa
- Asoc. San Francisco de Chambala
- Los Rosales de Chambala
- Lotización Curva de Chambala
- Asoc. Los Portales de Nivería
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