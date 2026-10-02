¿No tendrás agua? Revisa los distritos afectados este sábado 3 de octubre, según Sedapal(Foto: GEC/Archivo)
¿No tendrás agua? Revisa los distritos afectados este sábado 3 de octubre, según Sedapal(Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Lurigancho (7.00 a. m. hasta 7.00 p. m)

  • Asoc. San Valentín
  • Asoc. Señor de la Exaltación
  • Prog. de Viv. El Bosque
  • Lotización Urb. Nivería I etapa
  • Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
  • Prog. de Viv. Mantaro
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
  • Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa
  • Asoc. San Francisco de Chambala
  • Los Rosales de Chambala
  • Lotización Curva de Chambala
  • Asoc. Los Portales de Nivería
  • Asoc. Cajamarquilla
  • Asoc. Milenio
  • Asoc. Los Claveles
  • Asoc. Los Alisos
  • Urb. Los Aviadores I y II
  • Virgen del Buen Paso
  • Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
  • Urb. Villa del Mantaro
  • A.H. Pampas Los Olivares
  • Villa Leticia
  • Asoc. Señor de Muruhuay
  • A.H. Las Praderas de Huachipa
  • Asoc. Viv. Hubert Lanssier

Ate (8.00 a. m. hasta 8.00 p. m)

  • A.H. Huaycán zona X UCV-239
  • Talleres 30 de abril
  • P.J. 1, 2, 3, 4
  • Calle 2, 3, 4

Independencia (12:00 m. hasta 8.00 p. m)

  • A.H. El Volante I etapa
  • A.H. El Volante II etapa
  • A.H. El Volante III etapa

Lurigancho (1:00 p. m. hasta 11.50 p. m)

  • Asoc. Señor de la Exaltación
  • Prog. de Viv. El Bosque
  • Lotización Urb. Nivería I Etapa
  • Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
  • Prog. de Viv. Mantaro
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
  • Prog. de Viv. El Sol de Chambala I Etapa
  • Asoc. San Francisco de Chambala
  • Los Rosales de Chambala
  • Lotización Curva de Chambala
  • Asoc. Los Portales de Nivería