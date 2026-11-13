La visita del papa León XIV a la región Lambayeque será uno de los acontecimientos más importantes de su recorrido apostólico por el Perú. Este viernes 13 de noviembre, el pontífice llegará a Chiclayo, ciudad donde vivió durante varios años y ejerció como obispo antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. Su agenda contempla una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, una visita privada a una capilla y encuentros con religiosos, sacerdotes, universitarios y representantes de la comunidad. La expectativa por su llegada ha movilizado a las autoridades y a miles de fieles que esperan acompañarlo durante su recorrido.

¿A qué hora llega el papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con el programa oficial de la visita apostólica, el papa León XIV partirá a las 7:40 a. m. desde la Base Aérea del Callao con destino a Chiclayo. Su llegada está prevista para las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde será recibido en el marco de las actividades programadas para su retorno a Lambayeque.

El arribo del santo padre marcará el inicio de una jornada especialmente significativa para los habitantes de Chiclayo. No se trata de una visita más: Robert Prevost mantiene una estrecha relación con esta región, donde desarrolló su trabajo pastoral durante ocho años. Por ello, su regreso ha despertado entusiasmo entre los ciudadanos, quienes preparan muestras de bienvenida y esperan verlo durante los desplazamientos previstos por la ciudad y sus alrededores.

¿A qué hora será la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel?

La primera actividad multitudinaria del pontífice será la Santa Misa programada para las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel. Se espera la presencia de miles de peregrinos procedentes de diferentes regiones del país, además de fieles que llegarán desde el extranjero para participar en esta celebración religiosa.

Una de las novedades es que el ingreso al recinto será gratuito, incluso para quienes no consiguieron completar su inscripción virtual. Según informó la Agencia Andina, las puertas se habilitaron desde las 8:00 p. m. del jueves 12 de noviembre y permanecerán abiertas hasta las 8:00 a. m. del viernes 13. Los asistentes deberán respetar los controles de seguridad y las indicaciones de los organizadores para ingresar ordenadamente.

¿Por qué calles pasará el papa León XIV durante su recorrido en Chiclayo?

La Diócesis de Chiclayo dio a conocer las vías que formarán parte del primer desplazamiento del pontífice, desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. El recorrido contempla la avenida Fitzcarrald, avenida Víctor Raúl, avenida Gran Chimú, prolongación Grau, calles Venezuela y Carlos Conroy, carretera a Santa Rosa, avenida Mariscal Castilla y carretera hacia las Pampas de Pimentel.

Este trayecto será especialmente importante para los ciudadanos que desean saludar al santo padre durante su paso por Lambayeque. Las autoridades han pedido a los asistentes respetar los espacios de seguridad, evitar acercarse a las unidades oficiales y mantenerse atentos a las indicaciones del personal encargado del orden público.

¿Qué otras actividades realizará el papa León XIV después de la misa?

Después de la celebración eucarística, el itinerario contempla una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, programada para las 12:40 p. m. Este espacio religioso se encuentra en el distrito de La Victoria y forma parte de las actividades pastorales previstas durante su permanencia en Chiclayo. Posteriormente, el pontífice continuará con sus compromisos de la tarde.

A las 4:30 p. m. está previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Más tarde, a las 5:45 p. m., León XIV se reunirá con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, programada para las 7:00 p. m.

¿Hasta cuándo permanecerá el papa León XIV en Lambayeque?

La presencia del santo padre en la región continuará el sábado 14 de noviembre, cuando participe en nuevas actividades religiosas. Su agenda comenzará a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Luego viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá otra celebración eucarística a las 11:00 a. m.

Por la tarde regresará a Chiclayo para continuar con sus compromisos pastorales y participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. De esta manera, la visita de León XIV a Lambayeque tendrá dos jornadas de actividades, marcadas por el reencuentro con las comunidades que formaron parte de su trayectoria religiosa en el Perú.