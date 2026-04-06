BTS en Perú ya es oficial. El grupo coreano confirmó su paso por el territorio peruano y tendrá dos presentaciones en Lima para este 9 y 10 de octubre de 2026 en el estadio de San Marcos.

Tras su hiatus y eventual paso por el servicio militar, BTS volvió a la industria musical más fuerte que nunca con un nuevo disco llamado ‘Arirang’ y su respectiva gira mundial. Por primera vez en la historia añadieron al Perú como parte del BTS World Tour Arirang y ya se conoce el lugar, los precios, zonas, fechas del concierto y mucho más de la preventa y venta de boletos. A continuación, te contamos lo que se sabe.

¿Cuándo y a qué hora es la preventa para el concierto de BTS en Perú?

La fecha de la preventa es este 7 de abril a las 10:00 a.m. (hora Perú) hasta el miércoles 8 de abril a las 10:00 p.m. (hora Perú) o agotar la capacidad asignada en preventa.

La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)

¿Qué tener en cuenta para acceder a la preventa?

Deberás contar con tu membresía ARMY (Global), la cual podías comprar a través de Weverse. El cierre del registro para obtener la membresía es el 2 de abril a las 2:00 p.m. (hora Perú). Es decir, solo se habilitará la preventa para los armys que hayan obtenido la membresía antes del jueves 2 de abril.

Por otro lado, la preventa y venta de entradas se realizarán a través de Ticketmaster. Ten a la mano tu acceso a Weverse o al código de tu membresía que podrás conocer en la aplicación. Ten en cuenta también que la mayoría de entradas se venden en preventa.

Para el 9 de octubre se tienen habilitados 39,477 boletos:

Campo (19,737)

Campo Soundcheck Vip Package (2,464)

Tribuna Occidente (4,987)

Tribuna Oriente (4,662)

Tribuna Norte (4,838)

Tribuna Sur (2,790)

Para el 10 de octubre se tienen habilitados 39,563 boletos:

Campo (19,737)

Campo Soundcheck Vip Package (2,464)

Tribuna Occidente (5,003)

Tribuna Oriente (4,662)

Tribuna Norte (4,998)

Tribuna Sur (2,790)

En el caso de la venta oficial para el 9 de octubre solo se habilitarán 9,870 boletos y para el 10 de octubre 9,914 boletos.

Finalmente, solo podrás comprar como máximo 4 boletos por persona y las entradas estarán disponibles a través de Quentro. En caso de que quieras transferir el boleto, solo se puede hacer una vez y en los 30 días previos al concierto.

¿Cuándo inicia la venta oficial de entradas para el concierto de BTS?

La venta general de entradas, según la web de Ticketmaster, comienza el 10 de abril a las 10:00 a.m.

Zonas y precios para el concierto de BTS en Perú

Conoce aquí las zonas y los precios correspondientes:

Campo: S/ 851

Tribuna Occidente: S/ 667

Tribuna Oriente: S/ 667

Norte: S/ 483

Sur: S/ 483

Los precios para los conciertos de BTS.

También se cuenta con una entrada o paquete especial conocida como ‘Soundcheck Package’ con un valor de S/ 2591. Este paquete comprende el ingreso al estadio una hora y media antes de la apertura oficial de puertas y otros beneficios como: entrada a campo acceso A, ingreso a la prueba de sonido previa al show, artículo exclusivo de regalo VIP, Laminado VIP y lanyard, opción de compra de merch previo al concierto, ingreso anticipado, check-in exclusivo y atención VIP durante el evento y la venta de entradas.