La atención de millones de peruanos estará centrada este domingo 7 de junio en los primeros indicios sobre quién podría convertirse en el próximo presidente de la República. Tras una intensa jornada de votación, las encuestadoras estarán autorizadas a divulgar las primeras proyecciones electorales, conocidas como boca de urna, que suelen ofrecer una imagen inicial de la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas. Aunque estos datos no tienen carácter oficial, generan gran expectativa porque permiten conocer las primeras tendencias de una elección que enfrenta a dos candidatos por el máximo cargo del país. Descubre a qué hora se conocerán estas estimaciones, cómo se elaboran y qué diferencias existen con los resultados oficiales.

¿A QUÉ HORA SE PUBLICARÁN LOS PRIMEROS RESULTADOS NO OFICIALES?

Los primeros datos preliminares de la elección podrán difundirse desde las 5:00 de la tarde, cuando culmina oficialmente la jornada de votación en todo el territorio nacional. Hasta ese momento está prohibida la publicación de encuestas y proyecciones electorales. Una vez levantada esa restricción, las empresas encuestadoras quedan habilitadas para presentar sus estimaciones sobre el comportamiento del electorado.

¿QUIÉNES COMPITEN EN LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL?

La contienda electoral enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes obtuvieron las mayores votaciones durante la primera vuelta. Tras completarse el procesamiento de todas las actas de esa etapa, ambos candidatos aseguraron su presencia en la definición presidencial. Este domingo, los ciudadanos elegirán entre estas dos alternativas para determinar quién asumirá la conducción del país durante el próximo periodo de gobierno.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino

¿QUÉ ES EL BOCA DE URNA Y POR QUÉ SE CONOCE DURANTE EL FLASH ELECTORAL?

El boca de urna es una estimación elaborada a partir de entrevistas realizadas a los ciudadanos luego de emitir su voto en los locales electorales. Con esa información se construye una muestra estadística que permite proyectar tendencias a nivel nacional. Cuando las urnas se cierran y la ley permite nuevamente la difusión de sondeos, los medios de comunicación presentan esos resultados en una cobertura especial conocida como flash electoral. Por ello, el flash electoral no es una medición distinta, sino el momento en que se divulgan públicamente las cifras obtenidas mediante el boca de urna.

¿QUÉ TAN CONFIABLES SON ESTAS PRIMERAS PROYECCIONES?

Aunque suelen ofrecer una aproximación cercana al resultado final, estas estimaciones dependen de diversos factores. Entre ellos figuran la disposición de los ciudadanos a responder con sinceridad, la calidad de la muestra seleccionada y la cobertura de distintos sectores del país. También pueden influir situaciones en las que algunos votantes prefieren mantener en reserva su verdadera decisión electoral, especialmente en procesos muy disputados.

Elecciones 2026. | Foto: Andina

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS OFICIALES?

Luego del cierre de las mesas comienza el escrutinio oficial de los votos. Las autoridades electorales informarán avances parciales conforme se procesen las actas enviadas desde todo el país. Sin embargo, las cifras definitivas pueden tardar varias horas o incluso más tiempo en quedar consolidadas. Aunque las tendencias mostradas por el boca de urna suelen acercarse al desenlace de la elección, la única información con validez oficial será la que emitan los organismos electorales durante el desarrollo del conteo.

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