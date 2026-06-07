Por Redacción EC

La atención de millones de peruanos estará centrada este domingo 7 de junio en los primeros indicios sobre quién podría convertirse en el próximo presidente de la República. Tras una intensa jornada de votación, las encuestadoras estarán autorizadas a divulgar las primeras proyecciones electorales, conocidas como boca de urna, que suelen ofrecer una imagen inicial de la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas. Aunque estos datos no tienen carácter oficial, generan gran expectativa porque permiten conocer las primeras tendencias de una elección que enfrenta a dos candidatos por el máximo cargo del país. Descubre a qué hora se conocerán estas estimaciones, cómo se elaboran y qué diferencias existen con los resultados oficiales.

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