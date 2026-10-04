¿Quién va ganando las Elecciones Presidenciales 2026 en Brasil? Sigue los resultados oficiales del TSE | Foto: AFP
¿Quién va ganando las Elecciones Presidenciales 2026 en Brasil? Sigue los resultados oficiales del TSE | Foto: AFP
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Miles de ciudadanos brasileños emitirán su voto este domingo 4 de octubre por las elecciones generales 2026 en Brasil. Esta fiesta electoral decidirá al próximo mandatario de Brasil. En esta contienda se enfrentan 13 partidos políticos, incluidos dos de los más populares, liderados por Luis Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro (Bolsonaro Jr.), quienes concentran la mayor intención de voto en Brasil.

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