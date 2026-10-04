Miles de ciudadanos brasileños emitirán su voto este domingo 4 de octubre por las elecciones generales 2026 en Brasil. Esta fiesta electoral decidirá al próximo mandatario de Brasil. En esta contienda se enfrentan 13 partidos políticos, incluidos dos de los más populares, liderados por Luis Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro (Bolsonaro Jr.), quienes concentran la mayor intención de voto en Brasil.

Según los sondeos realizados, ambos candidatos logran reunir el mayor porcentaje de votos; sin embargo, no han alcanzado la suficiente ventaja para consagrar su victoria en una primera vuelta. Conoce aquí quién lidera las encuestas previas a los resultados oficiales de los comicios presidenciales.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BRASIL EN VIVO:

¿Qué indican las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr.? Conoce quién va ganando las Elecciones Generales 2026

Según los últimos sondeos publicados este 1 de octubre por Datafolha, Lula alcanza una ventaja significativa con un 42% frente a Bolsonaro Junior con un 38%.

La encuesta señala una clara diferencia de cuatro puntos entre candidato y candidato, lo cual parece una cifra estable en los últimos estudios. El estudio mantiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Estos resultados se basan en una encuesta realizada a 2506 personas entre el 29 de setiembre y el 1 de octubre a lo ancho y largo del país, distribuidas en 152 municipios.

Según lo revelado por la encuesta, se proyecta que ningún candidato podrá alcanzar el porcentaje suficiente para consolidarse en la primera vuelta. En ese caso se habilitará una segunda vuelta electoral para el 25 de octubre.

Por otro lado, un segundo estudio realizado por Quaest indicó una brecha mayor, específicamente una de cinco puntos. Este resultado fue registrado el 28 de septiembre con un porcentaje favorecedor para Lula con un 39% y un segundo lugar para Bolsonaro Junior con un 34%.

¿Qué se define en las elecciones presidenciales este domingo 4 de octubre?

Esta jornada electoral tiene como objetivo designar al próximo presidente y vicepresidente del país para los próximos cuatro años. Además, los comicios también definen el cambio de puestos gubernamentales como gobernadores, diputados y senadores.