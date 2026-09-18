El freestyle internacional tendrá este sábado 19 de setiembre una cita especial en Lima, ciudad que por primera vez será el punto de encuentro del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla. La competencia reunirá a 16 MCs provenientes de distintos países, quienes consiguieron su clasificación luego de participar en diversos eventos y enfrentamientos desarrollados en diferentes escenarios del circuito. La jornada no solo pondrá frente a frente a algunos de los principales talentos surgidos de estas competencias, sino que también tendrá un incentivo especial para quien consiga superar todas las rondas y quedarse con el título. El evento se desarrollará en medio de gran expectativa entre los seguidores del freestyle y tendrá como escenario uno de los espacios urbanos más conocidos de Chorrillos.

¿Cuándo y dónde será la competencia?





Las batallas se desarrollarán en el Skatepark de Chorrillos, recinto que abrirá sus puertas a partir de las 3:00 p. m. El público podrá ingresar sin pagar entrada, aunque el acceso se realizará según el orden de llegada y estará condicionado a la capacidad disponible. La organización también estableció que los asistentes menores de 16 años podrán acudir únicamente si están acompañados por un adulto.

Para quienes no puedan acercarse al recinto, también habrá una alternativa para seguir la jornada desde casa. ATV tendrá a su cargo la transmisión televisiva y el evento podrá verse de manera simultánea a través de ATV.pe, una vez concluida la emisión del programa ‘Alto al Crimen’. De esta manera, las batallas podrán ser seguidas tanto presencialmente como mediante las plataformas de la señal.

Los 16 MCs que buscarán el título





La competencia contará con una nómina internacional conformada por 16 freestylers. Entre ellos aparecen Fat N y JM Serna, de Colombia; R16, de República Dominicana; Knnon, de Puerto Rico; Daser, de Bolivia; Nocre, de España; K.N.T, de Argentina; TNT, de Honduras; Thodal y 99, de Chile; Hammer, de Uruguay; KG, de Perú; Darío, de Ecuador; Mitze, de Paraguay; Artil, de México; y Parna, representante de Estados Unidos.

Cada participante consiguió su lugar a través de distintas competencias desarrolladas en América Latina, España y Estados Unidos. La nómina incluye tanto nombres que llegaron mediante torneos clasificatorios como representantes que arriban con antecedentes destacados dentro del circuito. Entre ellos figura KG, quien consiguió su clasificación tras imponerse en Raptablo, mientras que 99 llega como subcampeón de la edición 2025/26.

Todo listo para una jornada decisiva





La puesta en escena contará también con figuras encargadas de conducir y acompañar musicalmente la jornada. Kathya Villacorta estará al frente de la conducción, mientras que DJ ZK tendrá la responsabilidad de poner los beats que acompañarán cada enfrentamiento entre los competidores. La combinación de participantes internacionales y público local marcará una fecha especial para el movimiento de freestyle en la capital.

La definición de cada batalla estará a cargo de un panel integrado por Jair Wong, Airon y Wolf. Los tres jueces evaluarán las actuaciones de los MCs durante las distintas rondas y determinarán quiénes avanzarán en la competencia. El objetivo para todos será alcanzar el título, pero el premio más importante estará reservado para quien consiga imponerse en la jornada: un lugar directo en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se realizará posteriormente en Lima.

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