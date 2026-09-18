Por Redacción EC

El freestyle internacional tendrá este sábado 19 de setiembre una cita especial en Lima, ciudad que por primera vez será el punto de encuentro del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla. La competencia reunirá a 16 MCs provenientes de distintos países, quienes consiguieron su clasificación luego de participar en diversos eventos y enfrentamientos desarrollados en diferentes escenarios del circuito. La jornada no solo pondrá frente a frente a algunos de los principales talentos surgidos de estas competencias, sino que también tendrá un incentivo especial para quien consiga superar todas las rondas y quedarse con el título. El evento se desarrollará en medio de gran expectativa entre los seguidores del freestyle y tendrá como escenario uno de los espacios urbanos más conocidos de Chorrillos.

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