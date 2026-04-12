Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), reveló para el medio RPP, el horario de la publicación de los resultados oficiales, en qué orden saldrán y cómo se informarán los reportes oficiales. A continuación, te compartimos todos los detalles.

¿A qué hora se habilitará la página de resultados de la ONPE?

De acuerdo con lo indicado por Corvetto, la web oficial se habilitará a las 5:00 p.m. En dicha página se podrá seguir el ingreso de las actas en tiempo real, lo cual será de fácil acceso para el seguimiento activo de la ciudadanía. Es decir, podrás ingresar a la web oficial (LINK) con solo tu DNI para seguir el proceso de cerca. La institución afirmó que esta práctica se da para señalar la transparencia de los comicios.

Por otro lado, al igual que la escala nacional, se recibirán votos de peruanos en el extranjero. Los primeros países en hacerlo serán Australia y Nueva Zelanda. El jefe de la ONPE declaró al respecto: “Gracias a un trabajo conjunto con la Cancillería, cerca de 100 consulados cuentan con escáneres para transmitir las actas de forma inmediata, siempre que no se presenten inconsistencias y observaciones”.

Estas primeras actas serán recibidas entre las cinco de la tarde y 7:30 de la noche (horario peruano). De esa misma manera, se recolectará la información de otros puntos alrededor del mundo.

Elecciones 2026 en Perú: a qué hora se conocerán los resultados oficiales y a boca de urna | Foto: ONPE

¿A qué hora se conocerán los resultados de las Elecciones 2026, según la ONPE?

Respecto a la recolección de votos en Lima y Callao, se espera que no se registren retrasos y se comience a compartir la información a partir de las 7:30 p.m., teniendo en cuenta que los peruanos pueden acudir a votar hasta las 5:00 p.m.

Según Corvetto, el flujo de la información en Lima y Callao se agilizará gracias a la implementación de laptops e impresoras bajo el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

Se espera que para la medianoche del lunes se puedan brindar los resultados oficiales con hasta un 60% de votos procesados. Además, se informó que la web se actualizará con nueva información cada 15 a 30 minutos.

Finalmente, Piero Corvetto hizo un llamado a la población a que acudan a las urnas a cumplir con su deber cívico y a no tomar los resultados preliminares como fijos. En el escenario de cifras tan estrechas, cada acta cuenta y el voto de las regiones más alejadas puede hacer una diferencia.