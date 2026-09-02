El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE

Jesús María (Jueves 3 de Septiembre, 10:00 am a las 10:00 p.m.)

Urb. Fundo Oyague

Cuadrante:

Av. Húsares de Junín

Av. Salaverry

Av. San Felipe

Jr. Huáscar

Av. Mello Franco

La Molina (Jueves 3 de Septiembre, 11:00 am a las 11:00 p.m.)

Urb. Rinconada del Lago I y II etapa

Los Olivos (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)

A. H. Los Rosales de Pro

Asoc. El Manantial

Asoc. Río Santa

Asoc. Viv. Santa Elvira

Asoc. de Viv. El Olivar

Urb. El Olivar del Norte

Urb. San Elías

Urb. Santa Luisa

Urb. Santa Luisa II etapa

Puente Piedra (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)

Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro

Asoc. de Viv. Villa Elvira de Chillón

Urb. Shangrilá

San Isidro (Martes 01 de Septiembre, 12:00 pm a las 11:00 p.m.)

Urb. Limatambo

Urb. Miraflores

Cuadrante: Av. Andrés Aramburú, av. Paseo de la República, av. Enrique Canaval y Moreyra y av. República de Panamá

San Borja (Jueves 3 de Septiembre, 1:00 pm a las 11:50 p.m.)