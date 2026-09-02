Sedapal anuncia corte de agua en Lima: conoce los distritos y horarios hoy, 2 de septiembre | Foto: GEC
Sedapal anuncia corte de agua en Lima: conoce los distritos y horarios hoy, 2 de septiembre | Foto: GEC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE

Jesús María (Jueves 3 de Septiembre, 10:00 am a las 10:00 p.m.)

  • Urb. Fundo Oyague
  • Cuadrante:
  • Av. Húsares de Junín
  • Av. Salaverry
  • Av. San Felipe
  • Jr. Huáscar
  • Av. Mello Franco

La Molina (Jueves 3 de Septiembre, 11:00 am a las 11:00 p.m.)

  • Urb. Rinconada del Lago I y II etapa

Los Olivos (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)

  • A. H. Los Rosales de Pro
  • Asoc. El Manantial
  • Asoc. Río Santa
  • Asoc. Viv. Santa Elvira
  • Asoc. de Viv. El Olivar
  • Urb. El Olivar del Norte
  • Urb. San Elías
  • Urb. Santa Luisa
  • Urb. Santa Luisa II etapa

Puente Piedra (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)

  • Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro
  • Asoc. de Viv. Villa Elvira de Chillón
  • Urb. Shangrilá

San Isidro (Martes 01 de Septiembre, 12:00 pm a las 11:00 p.m.)

  • Urb. Limatambo
  • Urb. Miraflores
  • Cuadrante: Av. Andrés Aramburú, av. Paseo de la República, av. Enrique Canaval y Moreyra y av. República de Panamá

San Borja (Jueves 3 de Septiembre, 1:00 pm a las 11:50 p.m.)

  • Urb. Monterrico Norte
  • Urb. Mariscal Castilla
  • Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Panamericana Sur, Av. Circunvalación, Av. Boulevard de Surco