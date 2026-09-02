El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE
Jesús María (Jueves 3 de Septiembre, 10:00 am a las 10:00 p.m.)
- Urb. Fundo Oyague
- Cuadrante:
- Av. Húsares de Junín
- Av. Salaverry
- Av. San Felipe
- Jr. Huáscar
- Av. Mello Franco
La Molina (Jueves 3 de Septiembre, 11:00 am a las 11:00 p.m.)
- Urb. Rinconada del Lago I y II etapa
Los Olivos (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)
- A. H. Los Rosales de Pro
- Asoc. El Manantial
- Asoc. Río Santa
- Asoc. Viv. Santa Elvira
- Asoc. de Viv. El Olivar
- Urb. El Olivar del Norte
- Urb. San Elías
- Urb. Santa Luisa
- Urb. Santa Luisa II etapa
Puente Piedra (Jueves 3 de Septiembre, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)
- Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro
- Asoc. de Viv. Villa Elvira de Chillón
- Urb. Shangrilá
San Isidro (Martes 01 de Septiembre, 12:00 pm a las 11:00 p.m.)
- Urb. Limatambo
- Urb. Miraflores
- Cuadrante: Av. Andrés Aramburú, av. Paseo de la República, av. Enrique Canaval y Moreyra y av. República de Panamá
San Borja (Jueves 3 de Septiembre, 1:00 pm a las 11:50 p.m.)
- Urb. Monterrico Norte
- Urb. Mariscal Castilla
- Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Panamericana Sur, Av. Circunvalación, Av. Boulevard de Surco
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